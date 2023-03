Camila Alves y su esposo Matthew McConaughey en un avión de Lufthansa que parecía haberse caído, la historia de la modelo: ‘Fue un desastre’ – VIDEO

ella también estaba allí Matthew McConaughey y su esposa Camila Alves A bordo de un vuelo de Lufthansa que debía llegar el pasado 1 de marzo desde Austin, Texas, a París, pero debido a fuertes turbulencias mientras sobrevolaba Tennessee, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Virginia, en el aeropuerto Washington Dulles. Durante el vuelo hubo minutos de terror, con los pasajeros aferrados a sus asientos mientras que en la cabina la situación parecía empeorar, hasta que se produjo un súbito choque tras un rápido descenso de más de mil metros. Es la propia modelo quien narra el incidente en las redes sociales, donde mostró en un videoclip los daños en el interior de la cabina inmediatamente después del aterrizaje: “Durante el vuelo de anoche me dijeron que el avión cayó casi 4.000 pies, y 7 personas fui al hospital. Todo volaba por todas partes. Les estoy mostrando lo que sucedió en la intimidad de los más cercanos a mí, pero el avión estaba hecho un desastre y la turbulencia continuaba. El vuelo de lufthansa que ves hoy en las noticias!!!! Si esto. Gracias a Dios todos estaban a salvo y bien. ¡Tengo que decir que todos @marriottbonvoy desde el aeropuerto de DC donde tuvimos que dar la vuelta y pasar la noche fue muy agradable! @officiallymcconaughey y yo llegamos a la cafetería un minuto antes… dormimos muy bien, di un nuevo paseo hoy, por el que dura… ¡Karen Lacey me salvó hasta la 1 am trabajando en nuevos juegos! ».

La modelo logró llegar a París, donde la esperaban para algunos desfiles de moda, y luego tranquilizó a sus seguidores dos días después del incidente, que fue reportado por todos los medios estadounidenses: “Fueron” días inquietos “- bromea la modelo – dos días después del viaje. Debido a serios retrasos por turbulencias en el vuelo, finalmente llegué a mi destino. ¡Pensando en todos en ese vuelo, especialmente en los siete pasajeros que fueron al hospital y en toda la tripulación que nos aterrizó a salvo! Es medianoche y estoy comiendo mi primera comida del día como nunca antes había tenido un descanso. Y mientras estoy aquí sentado, rezo con gratitud”.

Leer sobre Abierto

Lea también: