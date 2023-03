Ben Affleck: altura, físico, hijos, esposa, edad

ben affleck Él es famoso Actor, director, guionista y productor de cine. Después de solo tres años de California, se mudó con sus padres a Massachusetts.

El actor ha dicho en el pasado que tuvo una relación difícil con su padre debido a sus problemas con el alcoholismo. Los padres se divorciaron en 1987 por esta misma razón.

Junto con su hermano Casey y su amigo Matt Damon, se ha dedicado a la agricultura desde que era un niño. Su pasión por la actuación y la dirección.. Sin embargo, luego de graduarse, el actor estudió español por un período en la Universidad de Vermont antes de transferirse en 1990 a Occidental College en Los Ángeles, donde se graduó en Política de Medio Oriente.

Después de participar en varios comerciales y programas de televisión, en 1992 comenzó su ascenso, comenzando con Honor School y Against the Grain. Pero después de Generation X y Looking for Amy, tuvo sus primeros éxitos.

Desde 1992 Affleck está trabajando con Matt Damon en el guión de Will Hunting – Genius Rebellion que se convierte en un éxito. De hecho, Affleck y Damon, en particular, ganan por Premio Globo de Oro al Mejor Guión además de un Premio de la Academia al Mejor Guión Original.

Protagonizó desafío del diablo Y muchas otras películas famosas, aunque el actor siempre prefirió el papel del director al papel del actor. Pero descubramos ahora todas las curiosidades sobre su vida privada.

Ben Affleck: Altura

el actor alto 192cm.

Ben Affleck: físico

El actor es alto, fornido y tiene una fuerte constitución muscular. Pero no hay información sobre el peso.

Ben Affleck: Chicos

fue el hacedor tres niños. Violeta Ana nacido en 2005, Serafina Rosa Isabel en 2009 y Samuel En 2012.

Ben Affleck: esposa

El actor estuvo comprometido entre 1997 y 2000 con la actriz Ghouinith baltrow Y del 2002 al 2004 con la cantante Jennifer López.

Luego se casó con la actriz. jennifer garner en 2005 y juntos tienen tres hijos. Los dos se separaron en 2017.

En el 2020 mantuvo una breve relación con la actriz. Ana de Armas. En 2021 vuelve con Jennifer López y dos Se casaron en julio de 2022.

Ben Affleck: Edad

El actor Benjamin Geza Affleck-Boldt nació en Berkeley, California, el 15 de agosto de 1972 bajo el signo de Leo y Today. El tiene 50 años.

Ben Affleck: canales sociales

La página de Facebook de Ben Affleck es: https://www.facebook.com/benaffleck/

Lamentablemente, la página de Instagram de Ben Affleck no está disponible.

La página de TikTok de Ben Affleck es: https://www.tiktok.com/@benaffleckofficial

La página de Twitter de Ben Affleck es: https://twitter.com/BenAffleck