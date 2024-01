Fabri Vibra murió en el trágico accidente: rápidamente se difundió en Internet la noticia de que había sucedido así

En las últimas horas ha circulado por internet una terrible noticia que habla de la muerte de un cantante muy famoso en un accidente ocurrido en su auto.

Fabrizio Tarducci, también conocido como Fabrizio Tarducci, ha dominado la escena del rap durante bastante tiempo. Fabri Vibra. Después de los primeros años en los que formó parte del grupo Giochi Di Mare, el cantante de Las Marcas comenzó como solista en 2002, y después de un breve período, en particular Después del lanzamiento del álbum Mr. Simbatia en 2004, se allanó el camino hacia el éxito musical y más allá..

Fibra se ha convertido en uno de los mayores ejemplos de raperos actuales, y Sigue siendo uno de los mayores intérpretes de este género en circulación en Italia y en el extranjero.. Su campo particular ha hecho que la gente hable de él muchas veces por dos razones principales. Se trata de que el hombre de 47 años de la región de Las Marcas no quiere tener pareja (aunque hay muchos que apoyan que tenga una relación). El otro es sobre la pésima relación que mantiene con su hermano menor Nesli, también cantante, con quien no se comunica desde hace más de 15 años.

La noticia que ha circulado en las últimas horas ha supuesto un auténtico golpe para los fans del cantante nacido en Senigallia y para todo el mundo de la música italiana. De hecho, en Internet se difundió la noticia de que Fabbri Vibra perdió la vida en un trágico accidente automovilístico. En su coche, todos entraron en pánico.

Pánico en el mundo de la música italiana

Desde hace varios años circula en las redes sociales el rumor de que un conocido cantante murió a consecuencia de un accidente de tráfico.. Esta es exactamente la noticia que resurgió con aclamación popular en las últimas horas.

Noticia que en su momento había sorprendido a sus fans y a todo el mundo de la música, pero afortunadamente, con la cabeza tranquila, El clásico y vergonzoso engaño que sale a la luz de vez en cuando ha quedado al descubierto.

Las fake news de siempre que dejaron a todos en vilo

Son muchas las estafas de este tipo que se difunden por internet sobre famosos Ya hemos compartido varias veces al ícono del rap de nuestro país..

Un método utilizado por algunos chacales para hacer algunas visualizaciones y ganar algo de dinero. De una manera vergonzosa por decir lo menos.