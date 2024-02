¿Quién ganará San Remo 2024 según la inteligencia artificial? ChatGpt da votos para las canciones que compiten

A medida que se acerca el festival San Remo 2024 , a partir del martes en horario de máxima audiencia en Rai 1, también ha comenzado el “Cuenta Total de Ganadores” en una edición que promete ser muy desafiante. De hecho, si las casas de apuestas ven a Angelina Mango, Alessandra Amoruso y Annalisa en primer lugar, según la firma de estrategia digital DeRev Fiorella, Manuia y Gali también deberían agregarse a la lista de posibles ganadores. No sólo eso: según la encuesta anual periódica realizada por YouGov, no se puede descartar que Loredana Bertè, Il Volo o Negramaro terminen ganando. La IA también predijo una gran trifulca ChatGpt . Consultado por mensajero Sobre este tema, el famoso chatbot OpenAI expresó esto Un notable reconocimiento a las letras de todas las canciones participantes en el concurso. que siempre le otorgó una calificación entre 7 y 9.

Como queda claro, Algo no cuadra : ¿Cómo evaluó ChatGpt factores como “el atractivo de la melodía”, “la calidad de la interpretación musical y la producción vocal” y el “impacto global” de las canciones si estas últimas no se presentarán al público hasta la próxima semana? Es una clara evidencia de Limitaciones de la versión 3.5 del algoritmo. – utilizable de forma gratuita – y, como era de esperar, ya fue superado el pasado mes de marzo por la versión más potente y actualizada (GPT-4, que en realidad requiere una tarifa).

Apnea por emma, mariposas Por Fiorella Manoia, quebradizo de il tre, loco Por Loredana Berti, asombroso Desde Manini, loco por ti Renga y Nick E. amor en la boca Por French Saints: Estas son las canciones cuyas letras le valieron los superlativos (vagos en este punto) al chatbot, con un impresionante 9 en la boleta de calificaciones. Sin embargo, cuando el sistema tuvo que elegir sólo una opción, eligió mariposas Por Fiorella Manoia “Lo encuentro muy poético, profundo y emocionante”, dijo. Por el contrario, resultó que su número no supera los 7. ¡El va! alfa, aburrido Por Angelina Mango, gobierno inmoral Por BNKR44, Yo soy para mi, tu eres para ti por Julier, No tú Por Irama E. ¡Haga clic en boom! Por Wicked Rose. Todas las demás canciones tienen una calificación de 8. A continuación Lista llena (Y aquí las opiniones de Andrea LaFranchi tras una escucha anticipada):

-Alessandra Amoruso, Incluso aquí:8

– Alfa, ¡El va!:7

– Angelina Mango, aburrido:7

– Annalisa, atentamente:8

– Gran mama, La ira no es suficiente para ti:8

– Búnker44, gobierno inmoral:7

-clara, diamantes en bruto:8

-Dargen D'Amico, Ola alta:8

– Deodato, Tu mueves:8

-Ema, Apnea:9

-Fiorella Manoia, mariposas:9

-Fred De Palma, El cielo no nos quiere:8

-Ciervo, Eso es todo:8

-Jeullier, Yo soy para mi, tu eres para ti:7

– amado, mi casa:8

– El tres, quebradizo:9

– Vuelo, Obra maestra:8

-Irama, No tú:7

– Pena, autodestrucción:8

– Loredana Berti, loco:9

– Mahmoud, traje dorado:8

– Manini, asombroso:9

– Sr. Lluvia, dos columpios:8

-Nigramaru, Empecemos todo de nuevo:8

-Ringa Guiño, loco por ti:9

– Los ricos y los pobres, Pero no toda la vida:8

– Rosa malvada, ¡Haga clic en boom!:7

– San Juan, Termina conmigo:8

– santos franceses, amor en la boca:9

– Colores, chico Chica:8