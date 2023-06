«Con Franco Ubini robó parejas y fue enseguida nuestro hijo Francesco. No me casaré con Fabio Adami »- Corriere.it

La pista ha sido atacada.

«Ahí estaba Enzo Trapani marcando No pares, con Verdoni, Gatos, Troisi. Quería llamar la atención. Jerry Calla me llamó, “Mess” del grupo. Tomó mi número, me cortejó, lo cual no fue un gran cumplido porque estaba coqueteando con todos. la verdad no se lo di a nadie solo era muy buena persona alumeuse, físico andrógino, culo brasilero, 1.76m de altura, rubia, imitando a Dalila de lazaro, había multitud de hombres detrás de mí. Me preguntaron: ¿qué te pasa cariño? Los atraje y luego me escapé».

Jerry No, sí Franco Obene.

«Después de un paseo nocturno por las calles de Turín, Franco me invitó a pasar el fin de semana en Rumanía. Fui con un amigo que se comprometió de inmediato con Jerry. Estaba ocupado, dejó al otro y desempeñó el papel de marido de un ladrón a pesar del deseo de robar de los maridos. Nos enamoramos enseguida y era Francesco» (Jr).

En el jardín de infantes con las monjas con el bebé Marco Travaglio.

“Me molestaste: pasaste, vestida de blanco, y me bañaste con charcos”.

Inmediatamente hermoso.

“A los diez años parecía una ninfa, para mi madre parecía la Venus de Botticelli”.

Enamorado de Baglioni.

¿Y quién no? Formé un club de leales a Claudio, el buzón se llenó de cartas y papá tuvo una crisis nerviosa. Somos amigos, el primer concierto que vi fue con Fabio».

Un pequeño papel en “Sapore di Mare” de fanzinas.

• Una breve pero icónica aparición en la famosa escena final. En la vida se necesita talento Pero también suerte”. READ Elisabetta Gregoraci celebra 101 años de la fiesta de su abuela

Quería ser cantante y no se dio por vencida, aunque su novio Cristiano Malgoglio la criticó tapándole los oídos con “Cuento e cuál”.

¿¿a?? mordaza entre nosotros. No soy mal intérprete, sé emocionar, si hubiera estudiado lo hubiera hecho. Como actriz puedo hacerlo mejor. Pierce Brosnan me quería tanto 007 ojo dorado, Pero yo no quería estudiar inglés, quería disfrutar de la vida, Pepe Cacheto sigue llorando. No he tenido más oportunidades como esta”.

Cuando coreó “Etienne” (La Piscina, Raitre, 1991) fue inmediatamente una parodia feroz.

“Admito que estuve horrible ahí afuera”.

Nació la “barbarie”.

Eras un vagabundo sexy. Idea sobre Angelo Guglielmi que me amaba. Los intelectuales siempre me han amado”.

Silla Galagool.

«No entendía mucho de fútbol, ​​pero conocía la televisión. No se cayó, la clase no es agua.

Los jugadores aprecian.

“Muchos lo han intentado, solo uno lo ha logrado, detente”.

¿Y Maradona?

“Yo no era su tipo, simplemente le gustaban más… Sencillos. Generosos, arrolladores, qué tardes con él y Gianni Min».

Le enviaron camiones de regalo.

• Coches y joyas incluso príncipes. Me llamó Gianni Agnelli, educado y discreto. Pero siempre me gusta desdeñar a los ricos. Solo he tenido relaciones con hombres que me atraían, cuestionable quizás, pero No es que me sirvieran de nada.

Sanremo con Bodo, Milli Carlucci y Brigitte Nielsen.

• Mi dedicación. Pippo me dio una gran oportunidad, pero al año siguiente, Al después de las vacacionesAhí no me quería, me trataba fatal. Como Enrique VIII, que primero se casó y luego la encerró en la cárcel”.

Incluso con Boncompagni, peleó en la segunda versión de “Macao” (Rai2, 1998): lejos episodio tras episodio.

†Como un nio mimado, Gianni está cansado de su juego. Me molesta: no me incriminó, usó las luces equivocadas”. READ Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 25/3/22

¿Por qué la trataban así?

«Trabajar con Baudo y Boncompagni fue fácil, dos bestias talentosas y muy profesionales. Menos en las relaciones personales. No soy de discutir, hago equipo. Pero los compañeros masculinos no te despliegan la alfombra roja, siempre tienes que estar un paso atrás, tienen miedo de que los abrumen. a Telegatti Fui muy parcial con Corrado -me dijeron: «No te deja abrir la boca»- y al final fui yo quien no le dejó hablar».

A menudo se cruzaba con Valeria Marini. amigo o no?

«Quiero mucho a Valeria, somos diferentes, pero a la vez simbólicas, ella es juguetona, tierna y cariñosa. Nunca fue visto como un competidor. El verdadero mal es el falso bien”.

No rodó “Così fan tutte” pero aceptó “Il Macellaio”.

«Tinto Brass, El Profesor, era tan extremo, yo tenía un niño pequeño. La otra era de autor, quizás aburrida, no vulgar, pero en el contrato tenía prohibido los primeros planos».

Esteban Bonaga.

“Muy inteligente, genio muy inteligente”.

Cristóbal Lambert.

“Lindo narcisista”.

Giuseppe Lanza de Scalea.

“Mejor amigo, un verdadero príncipe”.

Cristiano DAndre.

“Frágil, maravilloso, hermano”.

“Muslo largo a la izquierda” era el nom de guerre.

• El muslo permanece y el izquierdo no. Excelente, estoy orgulloso de él.”

¿Y este rai “Millonian”?

“Tan pronto como llegaron nuevas ofertas, la mía abrió no soy una dama, a partir del 29 de junio, cinco tardes en prime time en Rai2. Bueno, tal vez todo ese fanatismo simplemente no está ahí. Después de todo, ¿quién nunca ha soñado con ser uno reina dragón? En cuanto a mí, ya no seré una dama. READ Big Brother Vip 2021, Report Cards Episodio 27 / Alex inelegible, Delia Duran lo deja. Cipriani se jubila

Súper paparazzi.

«Cuando nos filmaron por primera vez en mi casa, me puse a llorar: ‘Si te vas ahora, te entiendo’. Me abrazó: “No me voy a ningún lado”».