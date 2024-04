Perla Fatero, la nueva ganadora de Gran Hermano en la escena Codacons: Esto es lo que está pasando

El último ganador del reality show presentado por Signorini genera debate en la web tras algunas informaciones “sospechosas” sobre productos patrocinados en las redes sociales

La 17ª edición del evento finalizó el 25 de marzo Hermano mayorreality show canal 5 que dirigió Alfonso Signorini. fue la victoria perla fatero26 años, originario de Salerno, ahora se encuentra en el centro Desacuerdos. ¿la razón? el camino en el cual pastores Algunos productos en Instagram. Pero no de una manera menos espontánea y comprensiva. Pero sobre todo – señala uno de ellos – de forma poco clara y transparente, especialmente hacia los seguidores (740 mil en Instagram) y por tanto hacia los consumidores potenciales: “Escribir #Adv (es decir, publicidad, Sr. Dr.) se coloca detrás de la foto de perfil y sólo se puede ver tocando y manteniendo presionada su historia”, se queja un usuario en X.

La historia tal como se cuenta. Dagospia“, dirigido por el periodista Gabriel Barbelia Durante el webshow de Casa SDL, con el presidente de Codacons como invitado Gianluca d'Ascenzo. “No todo el mundo ha aprendido la lección tras el caso Chiara Ferragni”, comenzó Barbiglia. Te doy un consejo: ve y echa un vistazo a las historias de Perla Fatero, que ganó Gran Hermano; ADV está claramente oculto En todos sus relatos”. Luego agregó: “Está claro que entre nosotros los periodistas nos mandamos a decirnos: ¿Qué está pasando? En mi opinión, no está bien que alguien tan importante como Ferragni reaccione y finja”. que no pasó nada. [..] Birla se refirió, entre otras cosas, a los “gurús de la pelusa”, aquellos que apuestan y, por tanto, no son los mejores. “Honestamente, le echaré un vistazo”. Presidente de los Codacons Gianluca d'Ascenzo Él dijo: “escribí en él. Quisiera aprovechar para comentaros que tenemos un observatorio de la publicidad que analiza los reclamos publicitarios prácticamente todos los días y escribe a las empresas para pedir aclaraciones. Os pongo un ejemplo que solucionamos después: se decía que algunos productos se cultivaban en Italia y de hecho descubrimos que no provienen de Italia. Este es un tema más general. Es una actividad cotidiana, es obvio que cuando te encuentras con una marca famosa hablas de ella (sobre todo, Sr. Dr.)[..]”.

muchos yo comentarios A continuación las publicaciones recientes de Vattero, muchas de las cuales no fueron muy generosas. “Cuando salen las historias de Perla es como si estuvieras viendo un canal de compras por televisión”, “¿No te da vergüenza patrocinar las apuestas de fútbol, ​​el dinero fácil… pero cómo estás??” O “No es un ataque. Te digo esto porque en mi opinión, al hacerlo no te estás haciendo ningún favor. Parece que tu perfil es el de una agencia de marketing y ya está. La gente quiere ver la verdadera perla”. No quiere ver la perla tratando desesperadamente de ganarla. Cada centavo es posible”. Algunos fanáticos la defienden y describen a quienes la critican como “frustrados”. Por el momento, parece que el interesado no ha intervenido públicamente en este caso. De hecho, sus Instagram Stories más recientes son de ayer 19 de abril y tratan de una historia completamente diferente. Es una pérdida que Fatero y su familia tuvieron que afrontar en las últimas horas. Comenzó en la red social diciendo: “Le escribo para informarle que estoy pasando por un momento muy malo que desearía que nunca llegara”. Perla luego explicó: “Me estoy comunicando con mi familia, y ahora ya sabes el motivo de mi ausencia, recordemos disfrutar cada momento que nos regalan, porque lamentablemente la vida sigue igual, que tengas un buen viaje tía. eres demasiado.”