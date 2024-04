Alessio Boni, sin dinero: obligado a dormir con 5 personas en una habitación sin comida | Drama inesperado

El final de Alessio Boni, un prometedor actor que se vio obligado a compartir habitación con otras 5 personas. La historia del protagonista de Incantesimo.

A principios de la década de 2000 dirigió Alessio Boni Estuvo entre los más seguidos gracias a su participación en el conocido drama. hechizo mágico, Pero su biografía es muy larga.

Apareció frecuentemente en televisión, cine y teatro, donde también fue muy activo y apreciado. Se cree que con motivo de presentar su nueva representación teatral de La Ilíada confesó, según se informó Rávena y alrededores: “Nunca pensé que llegaría a ser actor. La vida es el arte de los encuentros y una serie de cosas me trajeron hasta aquí”.

Un actor polifacético capaz de interpretar papeles muy diferentes. Y esto es talento. Al fin y al cabo, explica él mismo, quien actúa debe estudiar la sociedad que le rodea para adaptarse a las diferentes formas de hablar y expresiones utilizadas en ese momento.

¿Pero cómo este buen, atento y talentoso actor acabó durmiendo en una habitación con otras 5 personas? Descubramos su historia.

Alessio Boni sin un centavo

Un excelente actor de cine y televisión, ¿cómo no mencionarlo? los mejores jovenes y serie Tapas ventoso donde jugó perfectamente Heathcliff – Pero admite que su primer amor es el teatro. Alessio Boni Sin embargo, durante la entrevista antes mencionada, admitió: “Pero me encuentro en todos los sectores: probablemente estoy aburrido de simplemente estar en el escenario, y siempre me ha fascinado mucho actuar en cine y televisión. Para hacer este trabajo, en general, se necesita mucho. pasión, tienes que audicionar todo el tiempo, y si te falta este deseo nunca podrás acercarte a la carrera de actor.

Pero es un Galería de tocador Quien confiesa cómo acabó arruinado y durmiendo en una habitación con otras 5 personas. Increíble historia.

historia del actor

En una vieja entrevista con el semanario Alessio Boni Habla abiertamente de su pasado, de ser actor y de los cambios que se han producido a lo largo de los años. Crecimiento interno como de costumbre lo que le hizo dejar de mirar. “La vida verticalmente” Tus ojos están fijos en una meta que quieres alcanzar. Ahora la mirada se mueve horizontalmente.

Él admite que también ha trabajado mucho para ascender, pero está feliz de lograr grandes resultados de esta manera. “Cuando no tenía dinero para ir al cine, dormíamos los cinco en una habitación no podia comer carne Él reconoce y comenta. “fue increíble”.