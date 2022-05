“Podemos tener una reunión privada y…”

en un estudio hombres y mujeres aterrizado Fabio NovaInmediatamente terminó en el fuego cruzado. Tina Cibulari Después de una oferta desastrosa, el columnista lo encontró extremadamente ofensivo con las mujeres. un insulto a otro, fabio Y Tina Siguieron luchando, pero el caballero parecía haber reflexionado durante mucho tiempo sobre la perspectiva de generar un sentimiento completamente diferente al de la guerra. esto es lo que admito Estrella nueva Sobre un columnista real.

Fabio Novamilanés de 63 años y famoso fotógrafo, decidió participar en hombres y mujeres Para probarte a ti mismo en un nuevo contexto y abrirte a la posibilidad de encontrar una mujer que pueda sorprenderlo y felicitarlo. Caballero en el trono Se sentó en medio del estudio para presentarse, cometió un error fatal con su discurso y terminó en el fuego cruzado. Tina Cibulari, que sabemos es implacable en algunos temas. como el, Fabio y Tina empezaron a bromear Cada vez más, la audiencia se quedó estupefacta. Dile al Caballero la revista oficial de Show Dating Canale5 Porque decidió participar en el programa, asegurando que es un completo extraño a la dinámica de la televisión a pesar de trabajar durante años en el mundo de la alta costura.

“La premisa es que no tengo televisión en casa, miro la televisión de vez en cuando y en el móvil. El camino de hombres y mujeres comienza desde mi regreso de Brasil, en vísperas del confinamiento: después de casi tres años como ermitaño, llamé a un amigo mío para salir a cenar y le expliqué qué era Pasar u ocurrir […] Tres días después, uno de mis hermanos me avisó que mi madre estaba sola en nuestra casa de Valtellina y que se había roto el brazo al caer sobre el hielo. […] Durante ese tiempo con mi madre en las montañas, vi algunos episodios de Men and Women, así que para divertirme un poco, envié un video al programa”.