“Me acaban de decir ahora”

Un hallazgo sorprendente de Antonella Clerici, quien durante el episodio de ayer de Semper Mezzogiorno recibió una gran noticia. Esto es lo que aprendes.

Antonella Clerici descubrió algo absurdo en directo en semper mezzogiorno, el late morning de Rai 1. La presentadora, tan querida por el público, se prepara para poner fin al programa de vacaciones de verano, que se reanudará a partir de septiembre. Veamos qué pasó con ella.

Antonella Clerici y el impactante descubrimiento

Una anfitriona sarcástica y sonriente, un estudio luminoso rodeado de naturaleza, una compañía de turismo alegre… para hablarnos de Italia… “siempre mediodía”. Esa era la intención de Antonella Clerici con su nuevo espectáculo, que se convirtió en un verdadero éxito para Rai 1. Antonelina volvió para hablar de cocina, presentar recetas, curiosidad y muchos personajes, con el público regocijándose en un período en el que él no Tengo mucha alegría. Con su sonrisa logró alegrar la mañana de los italianos, regaló a todos grandes momentos de diversión y premió su esfuerzo.

Durante el episodio de ayer, 19 de mayo, Antonella Clerici recibió una gran noticia en vivo, que literalmente la molestó. De hecho, sus datos de intercambio de programas se transmitieron directamente a ella, lo que este año fue realmente un éxito.

La emisión sigue sumando excelentes números de share y estos días ha batido el récord de audiencia, lo que supone un gran logro para Antonella Clerici.

En medio del episodio, la conductora recibe la buena noticia tras bambalinas e inmediatamente quiere compartirla con su audiencia: “Los ratings de ayer ahora me han dicho: ¡Fantástico! Somos un equipo realmente fuerte. ¡Muy bien! No estoy acostumbrado a hablar de ratings, empezamos hace dos años de cero y llegamos al 17,4%. Muchas gracias por el cariño con el que nos sigues, digo esto no es mucho para mi pero para todos los que trabajan aqui”

En definitiva, un auténtico y gran éxito de Clerici que ha vuelto a demostrar que está haciendo bien su trabajo, pero sobre todo sabiendo que detrás de la gran presentadora siempre hay un muy buen equipo que ya ha demostrado en el pasado para poder para coordinar con Big para llevar a cabo un proyecto exitoso.

