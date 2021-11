La esposa de Alex Bailey, Delia Doran, entrará a la casa

La modelo venezolana está lista para encontrarse con su esposo en la fecha 16 con el Gran Hermano Vip, que se transmite mañana en la noche por Canale 5.

Mañana es la decimosexta cita con Gran Hermano VIP. darle ProgresoRecién filtrado, entrada anunciada Delia Doran lista para conocer a su esposo Alex Bailey.

La modelo venezolana, tras escribir una carta a AlexDecidió atravesar la puerta roja para mirarlo a los ojos y hablarle directamente. En el último episodio, el actor Emilian había leído el contenido de la carta de Delia quien dijo estar en ella Doloroso y decepcionado Y que su relación con Soleil subida Puede malinterpretarse y volver a ser respetado. Durante los últimos días en HogarEl representante de CentoVetrine ha mantenido prácticamente inalterada su relación con la empresa preocupaciones De hecho, declaró que les hizo volverse en vano.

“Me quedé atrapado en mi cabeza para mantenerme alejado de ella por un tiempo, pero al final no puedo. La verdad es que me cuesta alejarme de ella, la necesito. Necesito su locura, su locura”. sobre todo en determinados momentos. Sin ella este GF sería mucho más difícil. Entre nosotros todo es un encuentro, nos buscamos a nivel telepático, no tiene sentido negarlo, nos buscamos y extrañamos a cada uno. otra. Nuestra relación se hace más fuerte y más telepática. Me hace sentir bien, si me hace sentir bien, entonces está bien que lo haga y no me importan todos “, Estas son las últimas palabras de Alex en confesión.

Mientras tanto, la web se crea por pregunta. descalificación para libli Después de los anuncios de este último un Manuel Portozzo, Pero por el momento no se ha anunciado ninguna acción.

Entérate de las últimas noticias sobre Gran Hermano VIP.