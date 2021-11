“Se cayó en el baño, se arrastró hasta el teléfono para pedir ayuda”

Nuevos detalles sobre los últimos momentos de su vida Rossano Rubicondi show tarde 5: Después de la caída iba a intentar pedir ayuda. Esto fue informado por el remitente de la publicación. Barbara Dorso Vive en la funeraria de Rubicondi en Madison Street en Nueva York. Rossano «Solo en su apartamento, se derrumbó en el baño y luego durante seis metros trató de gatear hasta el teléfono para pedir ayuda.Él dijo.

Y si Una autopsia confirmó que Rossano murió de un tumorAún existen muchas dudas sobre su enfermedad y la posibilidad de elegir métodos de tratamiento alternativos. También es motivo de preocupación Ex Linda Batista de Rubicondi quien dijo respecto a la quinta tarde que no creía: “No sabía nada de su enfermedad, estoy molesta. No podía renunciar a cuidarse a sí mismo, amaba tanto la vida.. Me pareció ridículo porque lo conocía tan bien ”.

El funeral tendrá lugar mañana a las 12 horas en Manhattan En la iglesia. El modelo y showman que falleció el pasado 29 de octubre a la edad de 49 años había expresado su deseo de ser incinerado. Los amigos dijeron que las cenizas deberían dividirse por la mitad entre los padres de Rossano y su ex esposa Ivana Trump, quien “lo cuidó hasta el final”. Para Rubicondi, se eligió el cuerpo de celebridades de Hollywood, que fue testigo de los restos de estrellas como Rudolph Valentino y Judy Garland, así como de la famosa Primera Dama Jackie Kennedy Onassis.

