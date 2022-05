Hombres y mujeres, Sophie vuelve a su antiguo Mathieu: se revelan las masacres

alguna indiscreción en lavadero Entre Sophie y Mathieu Codegoni se reveló, al margen de una entrevista.

Ambos competidores en Gran Hermano VIP, Sophie Codegoni y Matteo Ranieri Han estado en tiernas relaciones durante el programa de hombres y mujeres. La historia entre ambos ha sido archivada de forma permanente, y la mujer Actualmente en pareja Con Alessandro Bacciano. Pero una entrevista reciente con FanPage le permitió a Sophie filtrar algunos detalles. en su exnovio. La ocasión fue útil para volver a grabar y recordar el hecho de que fue Sophie, en ese momento Tronista, quien eligió a Mathieu. Entonces, lo que podría sonar como una auténtica historia de amor era en realidad una ilusión. Fue Kodegouni, durante la entrevista, quien lo admitió demasiado tarde. solo fue un error. Continuó diciendo que no tenía resentimientos hacia él y que, de hecho, esperaba haber encontrado a la persona adecuada, ya que ninguno de los dos estaba enamorado de cada uno.

La ocasión también fue oportuna para que Codegoni anunciara un expediente Terminar las relaciones profesionales con Fabrizio Coronasu exagente, quien finalmente criticó a Alessandro Bacciano, actual novio de la mujer.

Hoy Sophie Codegoni Es la prometida de Alessandro Bacciano. Empresario de 30 años de Génova. El joven también es padre. Un niño llamado Niccolo, De lo cual está muy orgulloso, especialmente porque trata de acercarse lo más posible a él. El ex Alessandro Bacciano es Clementina Derio, que hizo con él Pareja desde hace 5 años. Parece que la relación con Sophie es muy fuerte, no en casa los dos piensan en la boda, no descuidan el trabajo. En este sentido, dirigiéndose a su media naranja, Bacciano supo decidir:

“El anillo seguramente llegará, pero todo lo que te prometí dentro de la casa se ha cumplido…”

Por fin, Sophie admitió que cree firmemente en la familia. Y espera el anillo en tu dedo. Creer tanto en Alessandro y tener un plan para ir a ella vivir juntos.

Podemos apostar que muchos seguidores seguirán esta nueva historia de amor con pasión y compartiendo…