Te diré lo que se siente ser una “hiena”

Joe Bastianch es el ex juez de Masterchef que probablemente ha tenido el mayor éxito televisivo. Recientemente, asume un nuevo desafío, ser una “hiena” para Italia 1. En una entrevista muy reciente con la conocida revista Sonrisas y canciones de TV, habló sobre su nueva experiencia y hubo varias declaraciones muy preocupantes. Uno, por ejemplo, se relaciona con su viaje a la frontera polaca durante el estallido del conflicto en Ucrania.

Para la popular revista de televisión y la fábrica de rumores, Joe Bastianich le cuenta cómo se siente ser uno de los nuevos rostros de “Hyenas” y el chef realmente no se detiene: “Es una experiencia increíble y muy hermosa. Durante años he estado buscando un gran avance en el tipo de televisores que he hecho y funcionó. También porque no soy la clásica ‘hiena’ que está siendo investigada, pero voy experimentos en vivo en todo el mundo”.

Entonces, entre los muchos eventos que encontró, también hay una triste historia sobre el estallido del conflicto en Ucrania. En aquellos días, de hecho, Bastiancz se encontraba en la frontera polaca para servir hienas De esos dramáticos hechos narró lo siguiente: Habíamos ido a recoger a una familia de ucranianos y habíamos llegado el primer día de la migración de guerra. Teníamos que contar una historia humana y en su lugar salimos a anunciar al mundo que se necesitaba ayuda. Hicimos lo que pudimos para contarnos sobre la trágica situación.

Incluso en los aventureros, por dudosos que sean, se encuentra con el chef estadounidense y, una vez más en Sorrisi e Canzoni TV, habla de su droga en Perú: “Yo creía mucho en eso, y durante muchos años, en la medicina vegetal y la ayahuasca fue parte de la cultura de los chamanes peruanos. Antes de comerlo, hay que purificarse durante dos meses y luego permanecer en el bosque durante diez días. Fue un sueño que tuve. La verdadera celebración tiene lugar cinco veces, todos los días. Solo lo he probado dos veces. Fue como ponerse unas gafas nuevas: ves el mundo de otra manera”.

Si alguien se siente verdaderamente intimidado, Bastianich, en cambio, presume de una gran confianza en sí mismo, como de costumbre: En estas cosas no es como estar borracho: puedes dejarte llevar y hacer un viaje a tu mente o de regreso”. Realmente divertido para la nueva hiena, entonces, pero esperamos que a partir de ahora el único uso de las cosas particulares que quieres hacer sea solo para carbohidratos.

