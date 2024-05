Whatsapp, las funciones ocultas más populares del momento: abrirlas sólo requiere unos pocos clics

A continuación se muestran las funciones ocultas de WhatsApp más populares en este momento. Todo lo que necesitas son unos pocos clics para abrirlo y es muy útil.

WhatsApp Es considerado por la gran mayoría de usuarios. La plataforma de mensajería número uno del mundo. No podría ser de otra manera, teniendo en cuenta la enorme cantidad de funcionalidades que ya se pueden disfrutar y las muchas que se irán integrando en los próximos meses. El equipo de desarrolladores de Meta continúa trabajando para que todo sea más conveniente para las solicitudes de los usuarios.

Puede suceder que, teniendo en cuenta el número de herramientas ya disponibles en la actualidad, Algunas de ellas pasan desapercibidas No se está explotando adecuadamente. Hoy hablaremos específicamente de Tres características pueden considerarse ocultas. Pero recientemente se ha vuelto muy popular. Sólo necesita unos pocos clics para activarlo y estamos seguros de que ya no podrás prescindir de él después de experimentar su loco potencial.

WhatsApp, las 3 funciones ocultas que debes probar ahora mismo

Incluso WhatsApp tiene sus secretos. Puede que te parezca increíble, pero hay tres funciones secretas de las que nadie habla nunca pero que se han vuelto muy populares últimamente. Para activarlo solo necesitas unos pocos clics y es muy útil. Hará que su uso de la plataforma de mensajería sea simple e intuitivo como nunca antes, no creerá lo que ve y se arrepentirá de no haber comenzado a usarla antes.

El primero en incluir una descarga. ¿Cuál es el rastreador?, una aplicación ideal que te permite espiar a cualquier persona, en cualquier momento del día. Esto no afecta las conversaciones, sino sólo cuando la persona entra o sale de la plataforma de mensajería. Descárgalo y selecciona los contactos que deseas monitorear, para recibir notificaciones instantáneas de sus movimientos.

Y luego ahí y el ordeno, otro servicio adicional que te da la certeza de que nadie podrá borrar un mensaje del chat sin leerlo. Podrás rastrear cualquier contenido eliminado en poco tiempo. al final invisible, un servicio que te brinda la oportunidad de leer los mensajes recibidos sin tener que abrir la plataforma, y ​​todo el contenido será capturado y mostrado por esta aplicación externa. De esta forma, no se actualizará el último acceso, no estarás conectado a Internet y no aparecerá en pantalla el doble tick azul (si está activo). ¿No es así? Debes probar las tres funciones hoy.