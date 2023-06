Están Chanel Totti, los finalistas Mazzoli y Vitroni viendo en vivo

En la cita de Canale 5 con El epílogo de L’Isola dei Famosi, el programa producido por Mediaset en colaboración con Banijay Italia. Comentario del episodio con la presentadora Ilari Blasi, Vladimir Luxoria y Enrico Papi. Enviado a Honduras: Alvin. El episodio final del programa de telerrealidad estará repleto de pruebas y una supertelevisión de que los marginados se quedaron en el juego. Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetroni, Alessandra Drusian – Tendrán que superar para poder hacer realidad su sueño de ganar la 17ª edición de Isola y llevarse el premio en metálico de 100.000 euros. Uno entre Cristina Scuccia y Luca Vetrone tendrá que salir inmediatamente de Palapa a un paso de la meta. Esto lo deciden los espectadores que votan en cuatro canales: la aplicación Mediaset Infinity, el sitio web, Smart TV y SMS. Ninguno de los finalistas espera que el paria vuelva a entrar en carrera desde Último Recurso. Solo se enterarán con la llegada de Alessandra Drusian a Playa. Los intocables también recibirán sorpresa de los seres queridos: Después de meses, por fin podrán volver a acurrucarse en las playas de Honduras.

00:22

Eliminación de Andrea Le Cicero de L’Isola dei Famosi

El 60% del electorado votó para cancelar Andrea Le Cicero: es el tercer libro de trabajo en esta edición. Todavía están jugando por la victoria. Marco Mazzoli y Luca Vetroni.

00:13

Sorpresa de Andrea Le Cicero

Andrea Le Cicero en el área de nominación escuchando una carta leída por su hijo pequeño. En el estudio, sin embargo, está la esposa del competidor, que está embarazada de su segundo hijo. El deportista encontró la camiseta de su hijo con una inscripción “Papá, eres mi héroe”.

12 en punto

Súper Finalista Marco Mazzoli, Le Cicero y Vetroni en televoto

Marco Mazzoli gana la otra prueba de redención y él también súper final Isla famosa. Los dos últimos náufragos restantes, Andrea Lo Cicero y Luca Vetroni, van a la transmisión flash.

23:53

Natalie Caldonzzo en el estudio L’Isola dei Famosi

Otro eliminado en el estudio: Natalia Caldozzo. Después de despedirse de Vladimir Luxoria y Corinne Cleary, hace las paces con Alessandro Cicci Paoni, con quien se peleó varias veces por L’Isola dei Famosi. “No se puede complacer a todos, estoy feliz con lo que he hecho. Mucha gente me escribe agradeciéndome por darles fuerzas. Esta vez la isla me dio más autoconocimiento”repite la estrella, también feliz de estar cerca de su hija, Mia.

23:48

Eliminación de Pamela Camassa por Laisola de Famosi

luca vetroni La televisión también gana Contra Pamela Camassa (63%), así la cuarta cabeza de serie en esta edición de L’Isola dei Famosi.

23:42

En L’Isola dei Famosi es la hermana de Pamela Camassa

Pamela Camasa vuelve a abrazarse en Honduras Hermana Manola: Debido a su compromiso con un programa de televisión, en el pasado no pudo asistir a la boda de la mujer. Más tarde, Luca Vetroni habla con su hermano, que está en el estudio para apoyarlo.

11:30 pm

En TV Flash, Luca Vetroni y Pamela Camassa

Andrea Le Cicero, tras ganar el segundo desafío a la salvación, envía a Luca Vetron al teleevangelista que, a su vez, elige Reto Pamela Camassa.

23:17

Andrea Le Cicero gana el segundo desafío a la salvación

Andrea Lo Cicero gana el desafío de las camas inclinadas con el agua cayendo: ahora debe elegir a quién enviar a la televisión.

23:12

Ilari y Alvin: Un clip con todos los fósiles

La producción de L’Isola dei Famosi resulta ser una divertida recreación cinematográfica Todas las flechas De esta edición entre Ilary Blasey y Alvin. “Somos buenos amigos y tenemos cierta confianza”.Repite la exmujer de Francesco Totti.

23:06

Eliminación de Alessandra Drusian en L’Isola dei Famosi

Alessandra Drossian pierde en el televoto contra Luca Vetrone: la cantante de Jalisse queda eliminada con el 55% de las preferencias. De ahí el artista allí. Quinto lugar De esta edición de L’Isola dei Famosi.

22:59

En L’Isola dei Famosi, la hija de Alessandra Drosian

Después de sorprender a Luca Vetrone, aquí está la sorpresa de Alessandra Drusian, que puede hablar con su hija Aurora, aunque a distancia. En cambio, llegué a Honduras. La otra hija de Jalis, Angélica.

22:43

Chanel Totti en L’Isola dei Famosi con su novio Christian

Dirección de L’Isola dei Famosi -encomendada a Roberto Cenci- Monturas Chanel Totti: hija de Ilary Blasey en el estudio Con su novio Christian Papalos. Hace unas semanas, Christian Totti estuvo presente con su media naranja, Melissa. Esta no es la primera vez que Chanel aparece en algunos de los programas de su madre: hace unos años apareció en Big Brother Vip.

22:41

En L’Isola dei Famosi la madre de Luca Vetrone

La sorpresa de Luca Vetroni en L’Isola dei Famosi 2023: La modelo y tiktoker Abraza a su madre, a quien está muy unido.

10:30 p.m

En los flashes de TV Alessandra Drosian y Luca Vetron

Marco Mazzoli optó por enviar la transmisión rápida Alessandra Drosian quien a su vez optó por desafiar a Luca Vetrone. “No creo que sea el más débil, pero hice este intento, estoy convencida de que Pamela y Andrea también son fuertes afuera”El cantante de Jalis lo confirma.

22:16

Marco Mazzoli gana el primer desafío de redención

Marco Mazzoli Gana el primer desafío entre los finalistas para redención. El locutor de radio fue el primero en memorizar y reproducir una serie de colores. Mazzoli ahora debe elegir a quién enviar a la transmisión flash.

22:05

Helena Prestes confirma la historia de amor con Carlo

de vuelta a la estrella helena sacerdotes, el náufrago que más ha dado que hablar en L’Isola dei Famosi 2023. La modelo brasileña, envuelta en un vestido celeste, baja las escaleras y saluda a todos. Luego hablamos de inmediato sobre la relación con Carlo, que alguien, incluido Vladimir Luxuria, considera completamente inventada. “No sé por qué piensan eso, tal vez porque al principio era un poco insegura, no creía en el amor. En la isla me di cuenta de que estaba enamorada recién después de la segunda semana de mi estadía. actuando. Todo es verdad”.dice helena. Entonces Carlo entra al estudio con un ramo de rosas rojas.

22:01

Alessandra Drusian está saliendo con los otros náufragos

Los otros náufragos aún en el juego descubren que hay otro finalista en última instancia, es decir Alessandra Drusian de Jalysque se reincorpora al resto del grupo.

21:56

Eliminación de Cristina Scoccia en L’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scoccia pierde en televisión contra ella luca vetroni: la modelo gana con el 67% de los votos. “Llegar aquí ya es una victoria, las primeras semanas fueron muy duras, pero me alegro de haber tenido esta experiencia”.dice la ex monja.

21:51

La novia de Cristina Scoccia: La ex monja no dice mucho

vladimir lujuria Pregunta de nuevo Cristina Scoccia sobre el que amas: “¿Pero la historia entre tú y esta persona es una historia real o una misión imposible como la de Flavia Vento y Tom Cruise?” “Existe, pero como un capullo hay que protegerlo”.Contesta la ex monja. “¿Mi apellido es Mika Caltagirone?”divertido por Fetch, pregunta Ilary Blasey La historia de Pamela Prati. “Hablaré de eso cuando llegue el momento”, Cristina repite.

21:40

Arranca la final de L’Isola dei Famosi 2023

ilary blasey La final de L’Isola dei Famosi abrió con un largo vestido negro y cabello suelto, luego procedió con la presentación de los comentaristas Vladimir Luxera y Enrico Pape. 18 náufragos ahora solo seis: ¿quién ganará? Ilary bromea con Envoy Alvin, con quien tiene una amistad de veinte años: “Tú también llegaste a la final, estabas en peligro de ser eliminado”. Hace 47 grados aquí.es la reacción del conductor.

Honduras