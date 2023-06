“¡Es un buen tipo, no un estratega!” Y de Helena Prestis dice…

Solo quedan unas pocas horas para el final d Isla de las celebridadesreality show Canal 5 llevada a cabo por ilary blasey: la competencia por el título de ganador será Pamela Camassa, Luca Vetroni, Cristina Scoccia y Alessandra Drusian – confinados sin el conocimiento de los náufragos a Ultima Spiaggia – y Marco Mazzoli. Su amigo y compañero historiador, el ex náufrago, intervino meticulosamente en el locutor de radio. ruido de orina.

Ruido, quien tuvo que dejar el reality por problemas de salud, fue invitado a la fiesta Isola organizada por Giorgia Palmas y Andrea Dianetti. En esta ocasión, el locutor de la radio ha querido dedicar unas palabras a su amigo Marco Mazzolieso sí, con su habitual ironía:

“Marco sin mí, aparte de eso, digo hetero, pero se ha vuelto devastadoramente genial. Pero Marco se ha vuelto encantador. Empezamos un poco a aclarar la idea preconcebida que había sobre nosotros: ‘Los de Zoo105 son monstruos'”. Llegué y lloré por el dinero de las comidas. Luz. Ahora tengo súper fans de entre 80 y 90 años. Una señora de 90 años me paró con su hija, y toda la familia no pudo más: yo estaba ¡su ídolo! […]Ha pasado un mes desde que lo vi: ¡quizás salga y me odie con sangre! ¡La última vez que lo vi fue tan desgarrador! “