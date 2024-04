Michela Giraud presenta “Mi hermana y yo”, un retrato de una Roma cada vez más ruda y menos elegante

Michela Giro habló con la prensa sobre su primera película como directora, Flaminia, sobre la relación entre un comediante y su hermana, que padece síndrome de Asperger. No faltan tendencias en el norte de Roma, donde la apariencia lo es todo y el dinero trae felicidad.

Una comedia de improvisación y un largometraje no son exactamente lo mismo, pero hay quien, pese a percibir la complejidad del trabajo del director, decidió que había llegado el momento de convertirlo en guión y luego en película, parte de su propia experiencia con ideas dispersas sobre una de las zonas más criticadas y subrepresentadas de Roma, especialmente en… Recientemente. Estamos hablando del norte de Roma y, por tanto, de Ponte Milvio, Vigna Clara, Collina Fleming y Baldwina, donde la clase media alta está dando paso cada vez más a los nuevos ricos, y hay que vestirse, hablar y actuar de cierta manera si Quieres hacer dinero. Respeto y consideración.

La familia del protagonista de la película es muy consciente de esta dinámica. flaminia, ¿Quién espera la boda de su hija? flaminia Ser descendiente de un clan de alto rango podría otorgarle el estatus que tanto deseaba. Sin embargo, aún no lo hemos movido. flaminia Marca su primera aparición detrás de una cámara. Michela Girouxque describía un escenario específico, pero luego dejaba espacio para la relación entre el personaje principal y su media hermana. Ludovica¿Quién sufre el síndrome de Asperger como él? cristinahermana michael. Esto significa que flaminia Efectivamente es una comedia, pero entre gags, chistes y sucesos inesperados, en cierto momento se abre paso la amarga historia de un trastorno mental.

flaminia Fue presentado hoy a la prensa en Roma y Michela Giroux Quería hablar primero de la urgencia que tenía de contar una historia que le importaba profundamente: “Decidí correr un riesgo, entonces me dije: 'Como es la primera vez que me encuentro frente a un compromiso tan grande como director, me lanzo y lo arriesgo todo, porque eso es lo que iba a hacer, siempre lo hago, porque hoy estoy ahí y mañana no sé, porque entonces tal vez pase que me ponga bajo un coche y de repente. “Ya no estoy allí”. Entonces decidí jugar mis cartas de inmediato, porque quería acercarme al cine y sentirme viva y llena de energía. Entonces pensé: 'Me tiraré antes de terminar en Lugano como meena Y no hables más con nadie, así veo mi destino”.

El director de la reunión preguntó: Jerrod Si alguien en el norte de Roma ha protestado alguna vez por cómo el comediante describe y describe esta parte de la capital. Riendo, pero no mucho. Michela H.Él respondió: “¿Pero sabías que recibí amenazas? Después de dar mi monólogo, alguien en Baldwina dijo:”michael Es notorio que si no hablas mal de Baldwina, no deberías volver. “Mira, al menos dos veces al año tengo que venir aquí”, le respondí: en el cumpleaños de mi hermana y en Navidad… Quizás venga con una acompañante como… Saviano'. Bromas aparte, el norte de Roma es un lugar para el alma. Me burlo de la gente que vive en esa zona de manera cariñosa, porque muchas de mis actitudes y personalidad provienen de que siempre he sido el famoso pez fuera del agua, la persona que nació allí pero tal vez lo fue. No estaba destinado a estar allí por varias razones: digamos que cuando amas a alguien, te dedicas a Él. Me he dedicado al norte de Roma, pero incluso aquellos que viven en Palermo, Caltanissetta o Tombuctú pueden y deben ver esta película”.

Naturalmente michaelElla, acostumbrada a dirigirse al público, no abandonó sus monólogos cuando se encontró en el lugar del rodaje, sino que, por el contrario, disfrutó de una experiencia muy importante para ella: “La comedia de improvisación es la pasión de mi vida. De hecho, pronto volveré a hacerlo: tengo fechas programadas en… mayo en Europa. El stand-up me ha enseñado a no tener problemas en utilizar cierto tipo de humor y a abordar cualquier tema de forma inteligente y sin miedo. Llevamos muchos años de pie, nosotros como comediantes decimos cosas que muchos consideran terribles pero no lo son, porque nos movemos en un contexto en el que todo el mundo sabe que lo que dice queda en el ámbito del ridículo. Obviamente no puedo mencionar a muchos de mis compañeros en la película, me hubiera gustado hacerlo con todos pero no lo logré, y quizás uno de ellos se lesionó, en fin, traje conmigo la libertad de levantarme, hacer lo que sea. es adecuado para mí. Lo que me representa, si alguien se encuentra ahí, me hace feliz, pero también me motiva a descubrir que hay personas que no están de acuerdo y saber por qué, porque el debate siempre es interesante”.

flaminia Definitivamente pertenece al género de la comedia, pero en cierto punto la amargura se abre paso en la película, que luego conecta con el personaje. Ludovica Respecto a su condición: “Hablar de mi hermana siempre fue muy agotador para mí, porque sistemáticamente usaba el sarcasmo, la crueldad y la aspereza para ocultar esta parte de mi vida, porque pensaba que era aburrida y poco interesante y un poco 'me daba vergüenza'. Cuando mostré la película a los productores, tenía miedo de que lo llamara “una distorsión sin sentido”. Pero no revelaré nada al respecto para no estropearlo. No encontrarán el favor de ellos. En cambio, irónicamente, es parte de flaminia La cual sufrió menos cambios, y así me di cuenta que de vez en cuando podía dejarme llevar, podía dejarme ver como realmente soy, porque la verdad es que siempre tuve miedo de mostrarme, de exponerme. Si le quitas el chiste a un comediante, le quitas la armadura. Por eso, cuando subo al escenario, es raro que hable sin intentar de alguna manera hacer reír a la gente, lo cual al final es inútil, pero lo hago porque no me gusta mostrar mi verdadero yo. : Porque no me gusta, porque me juzgo y básicamente me juzgo mal. En este sentido, la película fue un descubrimiento”.

hermana Michela Giroux Mira la película. La directora habla de su reacción: “Al principio no le gustó mucho, porque no es fácil verse en una película. Además, flaminia Muestra un lado de mi hermana: ella no es así. cristina 100%, sino haría un documental, cosa que no descarto. No es posible atrapar a mi hermana, así que me concentré en el aspecto imaginario. Rita Abella Él entendió completamente. ella es cristina Sólo se han visto una vez. Rita Quería una segunda reunión, pero le dije:RitaNo, porque debes ser libre de interpretar a este personaje sin temor a faltarle el respeto, no debes tener ningún tipo de límites. mientras observaba flaminia, cristina Dijo que le robamos el cepillo de dientes. Recuerdo que una vez le susurré: “Puedes parar”, pero ella dijo que quería verlo todo, así que lo hice. Finalmente le pregunté: “¿Cómo estás?” Ella dijo: “Buena o mala, no lo sé”. Pero al final me dijo: “Felicidades”.

flaminia Invadirá nuestras salas el 11 de abril, distribuida por Vision Distribution. También forman parte del equipo de la película. Lucrezia Lante della Rovere, antonello vasari, Nina Soldano, Eduardo Purgatorio, Catalina Bertoni de Laet, Ludovica Bizzaglia, Francesca Valtorta Y Fabrizio Collica.