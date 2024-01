Antonella Clerici recuperó su amor por él, mientras él asediaba al muy popular Vittorio Garrone.

Antonella Clerici ha vuelto a encontrar el amor con la letra “A” mayúscula. Vittorio Garrone fue rápidamente olvidado.

ciertamente Antonella Clerici Es extremadamente profesional, con una gran experiencia a sus espaldas y un currículum que inspira el máximo respeto. Dio sus primeros pasos en el mundo de la televisión periodista deportivo Y luego abordar programas a gran escala. Durante muchos años esto se ha vuelto tan La reina indiscutible de la cocina en la televisión.

Después de conducir durante mucho tiempo prueba de cocinaen el que también trabajó como autora, también la vemos actualmente firmemente al frente siempre es mediodía. El programa de cocina Lo llamamos para informar se transmite todos los días, de lunes a viernes, Exactamente antes del almuerzo Sobre la opinión 1.

Aqui con su familia Amigos cocinerosel nos da mucho Recetas, que van desde el aperitivo hasta el postre, que luego podemos intentar recrear en nuestras propias cocinas. A él también le encanta ser anfitrión. Colegas VIP Con quien mantiene maravillosas conversaciones de corazón a corazón. Tampoco faltan Los chistes son hilarantes El cual, después de compartir clips relacionados en la web, llegará próximamente. difuso.

Ella también es muy activa en las redes sociales. Y ya no es sólo en Instagram. También abrió recientemente su perfil. Tik Tok Quien conquistó los corazones palpitantes de sus numerosos fans en poco tiempo. Sin embargo, ahora estaban al menos sorprendidos por la noticia que acababa de llegar. Básicamente Habría puesto a su favorito Vittorio Garrone en el rincón polvoriento..

Antonella Clerici había vuelto a encontrar el amor por él y Vittorio Garrone estaba olvidado

Obviamente estamos hablando de algo impactante De ahí que se convierta en un clásico. Sin previo aviso, de repente, de repente. Los dos parecían muy unidos, Sólido y enamorado! Por él dejé la ciudad y acepté. Vive en la increíble casa en el bosque. Nos mostraron muchas veces orgullosos y felices.

Y luego, hasta hace unos días, o mejor dicho, unos días antes durante vacaciones de Navidad Han aparecido mucho en diferentes fotografías y vídeos. Cómplices. ¿Qué pudo haber pasado en tan poco tiempo para que ella tomara esta decisión? Obviamente, había vislumbrado su corazón. otro gran amor Eso arrasó con todo lo demás.

La naturaleza volvió a encantarla

No, no es un ex ni un nuevo novio. Y por tanto, sus fans también. Víctor Pueden dormir tranquilos. También porque todavía lo es Le tengo mucho cariño Incluso si ella no quisiera casarse con él después de que ya se había casado con él. Dos matrimonios terminaron detrás. como saludo Redescubriendo el amor por Antonella lo señalamos por naturaleza Que ahora es más vibrante que nunca.

La presentadora lo anunció recientemente gracias a lo anterior. casa en el bosque Ella pudo saborearlo al máximo. nunca Le gusta relajarse y mantenerse en forma dando largos paseos. En medio del verdor también en compañía de sus tesoros peludos que también luce de vez en cuando en las redes sociales.