NewMartina alias Carmen Fiorito: “7 millones me vieron poner películas en smartphones en TikTok”

Carmen Fiorito tiene 25 años y 7 millones 300 mil seguidores en TikTok. Se hace llamar NewMartina en las redes sociales mientras trabaja en la tienda de su familia en Nápoles. Mucha gente viene a buscarla para preguntarle cómo aplicar películas a las pantallas de los teléfonos inteligentes. Ella “los practica”. Por eso ella se convirtió en la protagonista de este gesto. “Los seguidores aprecian mi espontaneidad. Pienso en el cliente que tengo delante. Al principio incluso me olvidé de que estaba grabando un vídeo. Luego están los gestos que hago y la velocidad con la que aplico películas y envolturas. Y ASMR”, explica en una entrevista con Corriere della Sera.

Vídeos silenciosos

Asmar: “Son vídeos en los que estoy en silencio y solo se oye el ruido de lo que estoy haciendo: tamborilear con las uñas en la pantalla, por ejemplo. La gente está descansando. El primer vídeo que hice en silencio obtuvo casi 500 millones de visitas”. NewMartina comenzó en septiembre de 2022. En ocho meses alcanzó los seis millones de seguidores. Pero sobre todo, en el trabajo “todo cambió: pasamos de un viernes de 30 “personas, 50 personas como máximo, para un sábado con cola afuera. De un día para otro, mi padre dejó de vender teléfonos y electrónica en general, arrasó con todo y se centró en accesorios y películas. Fundamos nuestra propia marca: su nombre. es Armoof.” El hermano Carlo explica que la tienda cerrará en 2023 con un volumen de ventas de siete cifras. NewMartina dona todo lo que le paga TikTok (unos dos mil euros al mes) a la caridad: “En julio hice una donación para niños en tratamiento oncológico en Pausilipon en Nápoles, es un tema muy cercano a mi corazón”.

el trabajo

Si bien sigue operando como antes: “Muchas chicas en mi lugar hubieran hecho lo contrario, hay quienes, con la mitad de mis seguidores, creen que han llegado y se han hecho famosas. Podría buscar patrocinadores y vivir de eso, pero quiero trabajar. Sólo quiero que mi familia esté a mi alrededor. Por supuesto, también soy influencer: eso también es un trabajo, es agotador y agotador, pero gratificante”. La elección del seudónimo proviene de la tienda: “Como la tienda se llama así y yo era la única presencia femenina, empezaron llamándome Martina. Y estoy muy feliz: lo público permanece separado de lo privado. Nunca dije mi nombre real”. Dice que se inspira “en la familia Kardashian”. Son la familia más poderosa del mundo socialmente y nadie sabe a qué se dedican realmente. Kim también dice: “¿Qué puedo hacer? No lo sé, pero tengo muchos talentos”. Ella es Kim, ordena, decide y aún después de 20 años logrando el éxito, sigue creciendo, estudiando y haciendo muchas cosas. Para mí es un ejemplo”.

el sueño

Finalmente, Carmen le explica su sueño a Martina Pennisi: “Convertirse en una mujer fuerte, que no necesite de nadie, independiente. Y quiero ser una inspiración para muchos niños: sé que no es fácil encontrar la fuerza para luchar por lo que se quiere. El objetivo no es, ni debe ser, convertirse en influencer o tener un trabajo de oficina: tienes que hacer lo que quieras. El objetivo no es el trabajo en sí, sino los resultados que se obtienen. Seamos realistas: vender teléfonos y transmitir películas definitivamente no era mi sueño. No, cero. Allí me encontré y comencé a trabajar, los resultados que obtuve fueron los que me hicieron amar mi trabajo. La gente que vuelve a la tienda, que dice: “Cómo lo haces tú, nadie más lo hará”, ve a mi familia feliz y satisfecha.

