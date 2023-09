Civita Castellana, música a todo volumen durante el rodaje de “Viola com il Mare”: “¿Yaman me atacó?”

aequipo editorial de roma

Denuncia a la policía de un comerciante de Viterbo que tuvo que cerrar su tienda para permitir el robo: “Yaman vino como una furia y eran cuatro los que la retenían”.

Desorden en la tienda

Y el jueves por la mañana, cuando llegó Lady Barbara abierto allá música dentro de los limitesun trabajoel caos. cuenta su historia abogadoGiuseppe Romano, del Tribunal de Lecce: “Mi cliente se encontraba en el cuarto día del cierre impuesto – explica el abogado: de lunes a jueves ella y muchos de sus compañeros de la plaza no pudieron trabajar, porque el paso tuvo que ser despejado por los técnicos de la plantilla” Volviendo al jueves: “Ya casi estaban”. 10.30 horas – continúa el abogado – mi cliente ya había puesto la música, pero no muy fuerte, cuando apareció Entra en la tienda antes salidaLo cual él le pidió que rechazara, e inmediatamente después entró el actor. como la ira Le ordenan que apague la música, cosa que tenían que hacer quédate a las cuatro a Apaciguarlo: Definitivamente fue un ataque verbal, y mi cliente también estaba asustado porqueel no es un hombre para estar seguro minuto». Y poco después también llegó Francesca Chillimila ex Miss Italia, que lo habría intentado en su lugar consulado Dueño de tienda. Así, la situación se calmó.