Comida para todos los gustos En Cervia celebramos a Dante y bailamos con Motinamente

Se trata de un fin de semana con sabor “europeo” que se organizará en la región de Rávena. Si desea vivir una semana de relajación total, el mercado europeo de Cervia satisface todos los gustos. Si tus gustos son más refinados, no puedes perderte el concierto con motivo del 702 aniversario de la muerte de Dante. Si te apetece bailar, también se inaugura en Rávena el Festival Motinamente. ¿Prefieres cantar? Entonces no te pierdas el concierto de Eugenio Finardi. Por último, si sólo quieres disfrutar de unas ferias… ¡tendrás muchas opciones para elegir!

Conciertos, festivales y mercados

El domingo, 702º aniversario de la muerte de Dante, Rávena será recordada, según la tradición, como la poeta suprema. ¿Tacos o paella? ¿Perrito caliente o boca? No importa: en Cervia el fin de semana reúne a todos para el mercado europeo. El festival de músicos itinerantes “La Forja de los Sueños” regresa a Faenza, donde el centro histórico se activará el sábado y el domingo con artistas callejeros, malabaristas, acróbatas aéreos, músicos, maricones y zancudos. El viernes por la noche en Brisigila retrocedemos en el tiempo con The Old Party. También hay muchas opciones deliciosas en la Festa della Misericordia en Casola Valsenio y en la fiesta de la cerveza en Sant’Agata sul Santerno, que se celebra durante todo el fin de semana. Último día de celebración en Fusignano para celebrar el nacimiento de la Virgen María, patrona de la ciudad. En Brisigella llega el momento del Festival Montesino.

Conciertos, danza, deportes y espectáculos.

El Festival Mutinamenti regresa a Rávena en su 25ª edición, organizado y promovido por la Asociación Cantieri Danza, con un programa de más de 30 eventos de gran formato. El viernes por la noche, Eugenio Finardi regresa a la Fiesta de la Unidad con un concierto, mientras que los alumnos de Ivano Mariscotti llegan al Teatro Municipal Ruso con la representación de “Nudi”. Sin embargo, en el Teatro Rassi, en el marco del Festival Approdi, el viernes podrás disfrutar del espectáculo “Abbandono” de Iacopo Gardelli. Para los entusiastas del deporte y la salud, es el último fin de semana de “ItineRa”, una celebración de la caminata consciente. Primer fin de semana de la 4ª edición de “Verde Brilliant – Festival para niños pequeños en la naturaleza” en Bagnacavallo. Lucas Ligeti llega desde Estados Unidos el viernes por la noche para asistir al concierto en Cervia. También el viernes en la Arena Borghese de Faenza se recaudarán fondos para las víctimas de las inundaciones con el concierto “Manfrediana in Fabula”.

Arte y exposiciones

Inaugurada recientemente en el Palazzo Rasponi, se puede admirar la exposición “Il Moro di Venezia/America’s Cup 1992” dedicada a Raoul Gardini. El segundo fin de semana en Cervia para disfrutar de la nueva exposición de fotografías antiguas de mujeres trabajando en las salinas titulada “Al Cavadori”, mientras que en la Sala Rubicón de los Magazzini del Sele de Cervia, instalaciones de Paolo Spoltori y obras fotográficas de Simone Spoltori están en exhibición. Primer fin de semana en el Palazzo Rasponi dalle Teste para quedar impresionado por las pinturas del Museo Guerrino Tramonti de Faenza, milagrosamente salvadas del barro de la inundación. Todavía estás a tiempo de visitar la exposición “Me has recorrido las mesas” en el Museo Nacional de Rávena con los extraordinarios cuadros de Roberto Masotti, y en Lugo, la exposición “100 caballos de Francesco Baracca”. También en Lugo se celebra el domingo el Día Europeo de la Cultura Judía Pescherie della Rocca acoge la exposición “Del juego al universo, el genio cotidiano del profesor”. Rocati, dedicado a Giovanni Rocati . La Sala Microphone Project de Faenza acoge la exposición individual dedicada al artista Antonio Violeta, y también en la Sala Micrófono se puede disfrutar de la 62ª edición del Premio Faenza. El domingo, la Bottega dello Sguardo de Bagnacavallo acogerá una representación teatral dedicada a Antonio Neuweiler, en el 30º aniversario de su muerte. Continúa la exposición “Siembra directa” en el Palazzo San Giacomo a Russi y también continúan las visitas guiadas. En la Galería FaroArte hay una exposición personal de Flavia Franceschini, mientras que en el espacio expositivo de Via Berlinguer 11 se puede visitar la exposición fotográfica dedicada al “Old and New Town Quay”. La exposición individual de Vittorio D’Augusta “Ti dejará la ciudad” se inauguró en el Museo Cívico de San Rocco en Fusignano. Saludos a Konstantinos Cavafis. La Biblioteca Clasens acogerá la exposición “La ciudad. “Obras 2002-2013” ​​de Antonio Marchetti. El corte de cinta el sábado en el Museo Ogonia de Brisigella para la exposición individual del artista maradesi Maurizio Rogai. En la Sala Sante Ghinassi de Riolo Terme, el segundo fin de semana para disfrutar de la exposición “Girotondo”, Es una exposición antológica dedicada al pintor expresionista y poeta dialectal Remo Panzavolta. En el histórico estudio del maestro en Milán Marittima, las obras de Werther Morigi para “Poesía del pincel ” son mostrados.