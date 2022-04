“Ignazio Moser le puso cuernos”, o sea… – Libero Quotidiano

nueva primicia caliente en Ignacio Moser Y cecilia rodriguez. Actos imprudentes denunciados chismes de televisión estan llenos Alessandro RosaEl experto en chismes de Instagram luego lo confirmó gabriel barbigliaEl periodista revista de. Según estos rumores, parece que Ignacio Moser haber traicionado cecilia rodriguez, su novia desde hace años ahora que vive con ella. El amado será una mujer. casado y tiene hijos. La chismosa no quiso revelar el nombre de la intimidad de la mujer, pero estaba completamente convencida de esta indiscreción.

Rosica declaró: “Ignazio Moser se la puso, y el domingo por la noche iba a pasar la noche con una mujer desconocida y así traicionó a Cecilia por enésima vez. No quiero mencionar a esta mujer porque está casada y tiene hijos”. tengo todo documentado ignazio solo le pide disculpas a cecilia porque no se lo merece no hay una mujer que se lo merezca en este punto empezara lo inevitable crisis? El comentario a esta declaración fue confirmado por el amigo de Alfonso Signorini, Barpiglia: “En realidad, no es la primera vez… sí”.

conocimiento Celoso La hermana de Belin, quien ha aparecido en varias ocasiones en la pantalla grande, todos esperaban un espectáculo contra la deportista. Pero por el momento no hay respuesta de la modelo al respecto. Luego de una tarde sin ningún tipo de menciones en las redes sociales, aparece una imagen publicada en su Instagram. Una selfie de los dos fue abrazada con cariño. Descargar antes-fiesta en la isla‘: Aquí está el comentario agregado. De hecho, Moser es el presentador de Mediaset Play. El ex ciclista inmediatamente volvió a publicar la historia. Uno le dio un giro a su hermosa novia empeñada en cocinar. Así que parece haber una pausa completa entre el 2. Tras estas fotos de la pareja, no duda en llegar la respuesta de Rosica: “No hay peor sordo que el que no quiere oír”.