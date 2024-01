Parece un diálogo entre amigos – Corriere.it

—¿Cómo estoy? “Siento como si les estuviera diciendo que sigo vivo”. Así respondió el Papa Francisco a la primera pregunta sobre su salud, en una entrevista desde la Casa de Santa Marta a Fabio Fazio en el programa “Che tempo che fa” (Noviembre). Es como un diálogo entre dos viejos amigos que se confiesan. Algunos en privado y no en público. El segundo gran golpe de Fazio, que ya no está en el servicio público: no sé cuántas personalidades de la televisión venderían su alma. “Mal diablo sólo para entrevistar a Bergoglio. Pero también está la otra cara de la moneda: ¿por qué Bergoglio eligió a Fazio para aparecer en la pantalla de televisión? Se podría decir por parentesco, armonía y confianza, como si el Papa conociera bien la televisión italiana y eligiera un Transmisión secular con ropajes sacerdotales. Si lo damos por sentado, las preocupaciones del Pontífice aparecen como armas, y la guerra se intensifica en todo el mundo (“¿Cómo terminará, con armas atómicas destruyéndolo todo? ¿Cómo terminará? ¿Como el Arca de Noé? Eso me asusta, el potencial de autodestrucción que tiene hoy la humanidad”.) Hay otros aspectos personales que emergen de la entrevista televisiva.

Deseo de aparecer en un programa popular y no religioso. Se esconde un gran sentimiento de soledad, como si el Papa buscara consuelo en una gran reunión mediática: las disputas dentro de las Santas Murallas, la reforma de la Curia Romana, la oposición de los obispos y de los fieles sobre la bendición de las personas del mismo sexo. parejas, son todos motivos de esta terrible experiencia: "Hay que pagar el precio de la soledad – se queja Francesco – A veces las decisiones no son aceptadas." ¿Cuáles son los rumores de dimisión? Señaló que todavía estoy vivo, por lo que renunciar no es una idea ni un deseo.