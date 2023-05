Hombres y mujeres, el famoso rostro del trono defendiendo a su pareja

Después de semanas de comentarios desagradables inicialmente poco halagadores, un antiguo caballero masculino y femenino muy popular y a menudo criticado finalmente apareció en las redes sociales.

A menudo, en el punto de mira de las discusiones con su pareja, la ex señora Úrsula Benardo, Sucio Aruta arremetió contra el habitual teclado negro siempre dispuesto a comentar lo que hace o dice.

Hace unas horas, la ex cara del programa de citas Maria De Filippi quiso responder a quienes critican al amor de su vida:

Buenos días a todos chicos. Esta mañana quiero aclarar algo muy importante para mí y que me importa mucho. Llevo bastante tiempo publicando fotos con mi amor Úrsula. Bueno, estás muy enojado. Socio cambió de novia y se operó, y le repararon la nariz y los labios. Y hincharse aquí, y hincharse allá. ¿Pero su negocio no lo es? ¿Quizás hay filtros? Inteligencia mínima ¿Llegaste allí? Pero, ¿será tu trabajo? Hazme un favor. Si no te gusta en lugar de comentar, o escribir tonterías, busca en otro lado porque estás realmente enojado! ¿DE ACUERDO? Consigue una vida. Piensa en los tuyos, en lugar de balbucear siempre. ¡Pobres almas! Sí, eres pobre. Adiós, y un buen día.