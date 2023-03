Ella está muerta para mí, me importa un carajo

En You got Mail la historia de Roberta y Alessio: una mujer quiere reencontrarse con el hijo que no ve desde hace tres años. El niño no acepta que su madre esté comprometida con David, un hombre 17 años menor que él. Vive cierra el sobre: ​​”Para mí está muerta, no me importa”.

a Tienes un nuevo correoEn el episodio del 4 de marzo de Storyline Roberta y AlessioUna mujer recurre al programa porque quiere reencontrarse con su hijo, a quien no ve desde hace tres años. El niño no acepta que la madre prometida a David, Un hombre menor de 17 años con un color de piel diferente. Roberta quedó embarazada y cuando Alessio se enteró le dijo que interrumpiera el embarazo.

Roberta quiere volver a conectarse con su hijo, Alessio

Roberta se dirige directamente a Alessio, explicándole que ya no sabe cómo volver a tener una relación con él, desaparecido desde hace más de 3 años:

Todo lo que hice fue siempre en vano. Solo recibí insultos e insultos. Extraño escucharme llamar mi mamá, porque llamaste a la mamá de la pareja de tu papá y hasta oliste su nombre. Solo hay una madre y nadie puede reemplazarla.

Alessio identifica que el color de piel de David es “secundario” para él, pero se avergonzaba de su corta edad. Por otro lado, el problema surgió porque la madre prefería a su pareja antes que a él:

En casa nunca fuimos felices y le dije “yo o él” y ella respondió que no podía terminar una relación de 2 años. No lo extraño, no quiero verlo. David me es indiferente tal como es ella. Estaba avergonzado porque parecía que estaba saliendo con un amigo mío. Ella dijo que está muerta para mí, pero no deseo que nadie muera.

Alessio cierra el sobre y no acepta

María de Felipe intenta hacer pensar a Alessio, explicándole que está claro cuánto lo quiere su madre y que tal vez debería conocer a su hermana pequeña: “Espero que entiendas que tu madre te ama. También hay una niña que se parece a ti”. Pero Alessio no quiere saber: “No estoy interesado”. “Creo que quieres cerrar el sobre. dice María Di Filippo. él hace señas. Roberta llora y le ruega que no cierre, pero su hijo no la deja: “Ella es buena haciéndose la víctima. ¿Observándola? No”. No me importa. Ni siquiera quiero verlo”.