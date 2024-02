Ferragnize, trasfondo de la cena social: “Argumento acalorado”, que da un informe

La diferencia entre la vida que aparece en las redes sociales y la que aparece cuando la cámara del smartphone está apagada, queda patente en las palabras de Riccardo Signoretti, director del semanario Novo, que informa de los últimos rumores sobre la supuesta ruptura entre Chiara Ferragni y Fedez. En el programa Matino Sync News del canal Mediaset, el periodista revela: “Se dice que Fedez estuvo un tiempo durmiendo en la habitación de invitados y que estuvieron un tiempo viviendo separados en la casa”. No solo. Llegan acaloradas conversaciones sobre la cena de San Valentín de la pareja, que tuvo lugar en el restaurante Carlo Cracco de la Galería Vittorio Emanuele II de Milán. “¿Por qué esta cena? Quizás ya estaba planeada, no lo sé. Quizás hubo un acuerdo con el restaurante, y también se dice que hubo una acalorada discusión justo después de cenar. Ya hay todo tipo de rumores.” él dice. Signoridad. La cena, completa con una mesa cubierta de pétalos de rosa, fue presentada en Instagram Stories por el rapero, influencer y emprendedor. Pero sobrevendría una pelea, según los rumores relatados por el periodista.

Signoretti continúa: “Parece que él (Fedez, el editor) está en otra parte. También leí que ya está buscando casa y que tiene un presupuesto de 17 mil euros al mes para alquilar. De hecho, un amigo de El mío me dijo que me reveló que después de regresar de Miami me iba a decir que tiene intención de vivir, o en todo caso, mudarse más a Estados Unidos”, explica el periodista, en referencia al reciente viaje del rapero a Florida con su manager. “Hay un buen amigo de un gerente muy importante de una empresa de automóviles que está casado con un cantante que lo habría apoyado para retomar su carrera musical o profundizarla en Florida”, revela el periodista.

Mientras tanto, un portavoz del equipo de Chiara Ferragni, en declaraciones a las agencias, negó la existencia de una relación o un conocimiento especial entre el influencer y el empresario de la moda Tommaso Trussardi: “No se conocen, sólo se han visto una vez”.