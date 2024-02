“¿Por qué denunciaron a mi hijo?” – El Tiempo

Alicia Antico 25 de febrero de 2024

Ilona Staller, ex cantante de Red Light y ex parlamentaria, volvió hoy al salón de Silvia Tuovanen para hablar de su hijo Ludwing Kos. El joven de 32 años siempre se ha caracterizado por sufrir problemas de drogadicción y, además, tener una relación muy conflictiva con su madre, hasta el punto de que en los últimos meses Ilona Staller lo denunció por haber sido agredido por él. .

“Denuncié a mi hijo dos veces. No era normal, lo sé, pero no pude hacer nada. La primera vez retiré el informe porque pensé que podría mejorar. Lo llevé a Roma a desintoxicarse, pero nada cambió. ” Ilona inició la entrevista, que no estuvo exenta de momentos emotivos. “Desafortunadamente, las personas que consumen drogas cuando no tienen lo que necesitan intentan conseguir dinero. Yo siempre tenía que guardar algo de dinero, a veces 100, a veces 200, todos los días en la casa, de lo contrario él se ponía agresivo, destrozaba la casa y Al día siguiente ya no. No recuerda nada”, admitió más tarde.

Respecto al último ataque, Cicciolina, ex esposa de Tovanin, dijo: “Preferiría tener a mi hijo en prisión que en la tierra. Si hubiera muerto, yo habría muerto con él”. Aunque su hijo usó armas, Iona no anunció nada en su contra, al contrario, dijo: “No es fácil ayudar a los niños en este sentido. Él ahora está en Estados Unidos haciendo una nueva vida deshaciéndose de toxinas, y su Su padre lo está ayudando”. . “Traté de hacer todo”.

Sin embargo, según Agee, Ludwing Kunz, el hijo de Ilona Staller, presentó ante el juez una versión diferente de los hechos: “Todo es mentira. Mi madre y yo discutimos, pero nunca la amenacé con una Taser. Lo juro. Es no es de mi incumbencia.” Luego dijo sobre la pistola paralizante que se encontró: “Un amigo mío me la dio. No debería haber lastimado a nadie. No sabía que era ilegal”. Por tanto, según palabras del hijo, la acusación de que la madre la agredió para conseguir dinero sería falsa. Luego, al finalizar la entrevista, la ex “Cicciolina” quiso enviarle un mensaje a su hijo: “Te amo, intenta volver a ser como eras antes, intenta vivir tu vida”.