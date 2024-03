“Cuando tenía 12 años, choqué el auto de mi padre. Yo era rebelde y mi madre había pedido a un detective que me siguiera” – Corriere.it

En el cine, en la película “Race for Glory”, estrenada el jueves 14 de marzo y en la que el actor y productor Riccardo Scamarcio pone la cara de Cesare Fiorio, jefe del equipo Lancia, que supuso una victoria épica sobre sus rivales Audi. , en el Campeonato del Mundo de Rallyes de 1983. Cuando tenía 12 años, le quitó en secreto el coche de su padre a su abuela y lo estrelló, acabando estrellándose contra una pared. Dicho por la actriz invitada Silvia Tuovanen en Verissimo. “Tenía 12 años y estaba convencido de que sabía conducir y sabía algo sobre el embrague y el acelerador. “Fue un poco más complicado”, explicó después: La abuela, que en ese momento se alojaba con ella, “porque mis padres estaban de vacaciones, se sentó en el sofá como si alguien hubiera muerto y yo tenía fiebre y me sentía culpable”.

Al fin y al cabo, Scamarcio tuvo una infancia y una adolescencia felices (“yo era una niña muy popular”), pero no le faltaron aventuras temerarias. “Era un niño inquieto, tenía mucha energía, y estar en la escuela y estar cinco horas sentado me cansaba mucho. “Era hiperactivo y lo sigo siendo”, dijo recordando cómo el descubrimiento del teatro cambió su vida cuando tenía 15 años: “El cine y el teatro me salvaron de que podía haber tomado caminos equivocados”. Eras un travieso hermoso”. Su madre llegó incluso a hacer que un investigador privado lo siguiera. “No sabía que alguien me estaba siguiendo, pero lo perdí. Llamó a mi madre y le dijo: 'Tu hijo conduce muy bien los coches.' Hoy Scamarcio dejó de lado sus excesos, también por el amor de su hija Emily, de 3 años y medio, nacida de una relación con el manager inglés Angharad Wood (ahora vinculado a la actriz Benedetta Porcaroli). Emily es “brillante, inteligente, responsable, imprudente y decidida. Hay algo que aprender de los niños”, explicó Scamarcio, quien también es muy cercano a su madre Irene Pietravesa, pintora, y a sus raíces policiales. Su padre, Emilio, murió tras un año de enfermedad. “Mi relación con mi padre era excelente, pero había una especie de humildad con nosotros, y él es un hombre anticuado, que me enseñó la honestidad de manera obsesiva. Estuve a su lado hasta el final y esa fue la experiencia más fuerte de mi vida”. El actor agregó: “La muerte es una etapa de la vida. Hay ciclos en la vida. Uno debe estar preparado como ser humano para todas las etapas y “Hay que tener la capacidad de reconocer las cosas importantes”, explica, quien es una persona “con raíces, pero también soñadora”. Soy ambiciosa, pero también una persona sencilla y directa. Como actor, necesitas vivir situaciones reales. Por eso defiendo mi vida privada. De lo contrario, ¿qué diría en el escenario?” En la película aparece Lapo Elkann, que conoce a su abuelo Gianni. “Nació una simpatía espontánea por Lapo”, concluye Scamarcio. “En la película hablamos a menudo de cosas aterradoras. ¿Cuáles son las suyas? “Algunas cosas, tal vez la muerte. Pero tenemos una manera en la vida de ahuyentarla con amor. Así que amaos, amaos unos a otros”, insta a los espectadores del estudio.