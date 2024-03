“El rap entre Shakespeare y William Golding” – Corriere.it

a Marta Plumi Tripodi

El cantante (nombre real Francesco Stasi, 23 años) está en lo más alto de las listas de álbumes: denuncia social con referencias educadas.

“Me gustaría presentarme a través de la música, no con las palabras”, dice Kid Yogi (Francesco Stassi, 23 años). Su tarjeta de presentación es el segundo álbum, The Names of the Devil, que está destinado a llamar la atención. Un álbum de rap, que por tanto gusta a los más jóvenes (no es casualidad que haya debutado en el número uno de las listas Fimi/Gfk), pero es mucho más complejo que los que estamos acostumbrados últimamente, lo que también lo hace apreciado por adultos, así como cantantes, sus raperos favoritos, todos los cuales declaran ser sus fans. Muchos de ellos son también sus invitados: desde Tidoa hasta Sfera Ebasta, desde Ernia hasta Guillier. La idea proviene de El señor de las moscas de William Golding, cuyo título es uno de los muchos títulos de Satanás: comencé a pensar en el hecho de que cada uno de ellos delata una idea diferente de los recuerdos del mal.

En la escuela, Yugi no es el mejor de su clase.No le gusta leer, por eso escucha música rap distraídamente durante su descanso. Pero en octavo grado su abuelo le regaló la novela Crimen y Castigo y empezó a desarrollar una pasión por las novelas. Mis favoritos también son “El doble” de Dostoievski y “Las aventuras de Gordon Pym” de Edgar Allan Poe. Prefiere las obras del siglo XIX a las más recientes. Este tipo de literatura ofrece un análisis muy contemporáneo de la psique: en una novela del siglo XIX hay mucho más que aprender que en una novela del año 2024. La persona no ha cambiado, el contexto ha cambiado. Y responde a quienes piensan que el rap es una música estrecha de miras e ignorante: un género muy polifacético. En Estados Unidos hay raperos que ganaron el Premio Pulitzer, como Kendrick Lamar; En Italia todavía no ha sucedido, pero Caparizza y Marrakech tienen la placa de Tinco y mucho más.

Kid Yugi decidió quedarse a vivir en Masafra, el pequeño pueblo de la provincia de Taranto donde nació y creció. Todas mis emociones están ahí. Me gusta vivir la vida de un chico de campo de 20 años, aunque no haya ningún chiste interesante. Date cuenta de que el éxito no lo es todo. Al principio pensé que cumpliendo mi sueño de hacer música encontraría la felicidad, pero luego me di cuenta que hay que buscarla dentro de nosotros mismos. Con la fama las preocupaciones se suman y no disminuyen. También optó por seguir hablando de su tierra, incluso con canciones de denuncia como Elva, lo que va en contra de la tendencia frente a que muchos compañeros opten por no abordar temas controvertidos. La música rap siempre ha tratado estos temas, especialmente cuando se relacionan con la experiencia personal. Aquí es donde vivo, y hablar de ello me pareció apropiado. Tema candente, hay personas que están perdiendo la vida. No es una guerra al otro lado del mundo, sino una matanza silenciosa que se produce desde los años 1970. Me asustó un poco la idea de escribir una canción como ésta, pero en algunos casos hay que ser valiente.