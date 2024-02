“Maria De Filippi me ayudó a deshacerme de muchos miedos”.

Momento dorado para angelina Mango, más tarde amigos, Ganó el 74º Festival de San Remo con La Noia, una canción que escribió con Madame y Dardust. En entrevista con Chi Weekly, la joven cantautora habló de sí misma sin filtros y muchas veces muy bella Palabras de agradecimiento y cariño hacia Maria De Filippi.

Unas semanas después de conocerlo Victoria en San Remo 2024, Angelina Mango Concedió una larga entrevista a la revista Chi Weekly en la que habló de sí misma sin filtros. No solo. El joven y querido cantautor aprovechó para brindar palabras de gran reconocimiento y cariño. Cuatro mujeres muy importantes en su vidao madre Laura Valiente, la directora Marta Donna, la cantante Madame y la presentadora Maria De Filippi:

Mi madre es definitivamente la mujer más fuerte que he conocido y le debo todo lo que soy porque ella me hizo ser casi tan fuerte como ella. Conocer a Marta, mi manager, fue la mayor suerte de mi vida porque es una persona que vive de lo que hace, y la amo porque sabe contarme todo y es entusiasta, y confío plenamente en ella. Madame es una de las personas más sensibles que he conocido, su presencia se siente en el aire, es muy franca y me alegro que haya confiado en mí…