«Por eso Stefano me dejó dos veces, me sentí fatal. Ahora todo es diferente, ama a Luna Marie”

Stefano Di Martino y Belen Rodriguez, larga historia de amor. Era 2012 cuando Belén y Di Martino se conocieron tras bambalinas de Amici Di Maria De Filippi. Un encuentro que fue el comienzo de una emotiva y encantadora historia de amor para ambos, que los vio literalmente avanzar, y se casaron al año siguiente -el 20 de septiembre de 2013- tras el nacimiento de su primer hijo, Santiago, el 9 de abril del mismo año. Y tan pronto como nació el amor, murió entre ellos. En 2015 se “despiden” con un comunicado oficial en el que se hablaba de incompatibilidad, luego de vuelta en 2019. Todo parece ir bien, la familia se reencuentra pero en 2020 otro choque. Belen y Stefano siempre se van “incompatibilidad”. Los estilos de vida y los puntos de vista son demasiado diferentes para ir juntos. La corista ve en Antonino Spinalpes un refugio seguro y tiene una hijita, Luna Maru (en 2021). Pero la unión entre la ex peluquera VIP y la presentadora dura muy poco y a principios de 2022 deja a Belén y Antonino, paparazzi varias veces con De Martino, y esas fotos avalan el tercer flashback. Ahora Belen y Stefano están juntos y viven felices con su familia extendida.

La corista argentina volvió en el semanario F a hablar de todo esto, y entre pregunta y pregunta Belén indicó que Stefano siempre la dejaba y que ella sufría mucho por eso. «Cuando nos conocimos, él tenía 22 años y yo 26: éramos dos niños, famosos por añadidura. Estábamos entrando en un mecanismo del que no teníamos ni idea. No éramos dos de una pareja, éramos por miles: paparazzi en casa todos los días, la gente que quería saber se enfermaba, vivíamos en un túnel de depredadores. Creo que rompimos fue lo más normal que pudo pasar».

problemas de baile

Luego, después de que Di Martino dejó el baile, encontró su realización. «Siempre tuvo ese carisma, esa vivacidad loca: si lo elegía, cuando podía estar con cualquiera, veía algo. Pero la vida con un bailarín no es fácil: hay demasiado egocentrismo, poca satisfacción personal y bajos ingresos. Al principio, cuando no tenía los medios para llevar a cabo sus proyectos, yo era sin duda su columna vertebral. Y siempre lo apoyé mucho de todos modos.». Pero, ¿por qué, a pesar de este amor abrumador, los dos se separaron una y otra vez? «Habría pasado que en determinados momentos, por ejemplo cuando nació Santi, tuve mucha ayuda de mi madre. Pero si hablamos de almuerzos y cenas, a mi marido le encanta estar juntos: Stefano es de Nápoles. Por lo demás, cada uno se queda en casa, siempre han sido muy respetuosos conmigo. Nunca interfirieron con mis elecciones emocionales. Naturalmente, después de que tuvimos cierto diálogo con mi madre, aunque fuera profundo y emotivo, nos dijimos cosas.». Pero como se aseguró de señalar la presentadora Le iene: «SY tratas de huir de alguien que amas, no puedes hacer eso, siempre lo encuentras frente a ti.».

amor de los niños

¿Y sus sentimientos siempre fueron tan fuertes gracias a Santiago también? «El hijo hace mucho, pero la elección está dictada por el hecho de que amo a esta persona, siempre la he amado y nunca he dejado de hacerlo. Tener una familia tan hermosa -Stefano ama a Luna Maru- es algo que nunca esperé: cuando decidí terminar con él y dar un paso decisivo con alguien más, descarté que pudiéramos volver a estar juntos». Pero el amor no manda. «Si intentas huir de alguien que amas, no podrás hacerlo: siempre lo encontrarás frente a ti. Cuando rompimos todavía estaba enamorado pero no quería sufrir más. Sufrí mucho por Stefano. No fui yo quien se rindió. Parezco fuerte porque en este mundo hay que forjar armaduras o te comen, pero en mi vida privada soy muy generosa y generosa. Me pides una cosa y te doy mil. Pero exijo lo mismo»