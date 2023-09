“Tuve dos tumores. Sé que tengo un pie en la tumba. Todo lo que viene ahora es una recompensa”.

Nueva York, 6 de septiembre de 2023 – Linda Evangelista Se dice con el corazón abierto a Wall Street Journal Revela el calvario que ha pasado desde su diagnóstico en 2018 cáncer de mama Durante una mamografía. La modelo y fotógrafa canadiense de 58 años dice que padecía… Mastectomía bilateral Inmediatamente después del primer diagnóstico. “Sin dudarlo, porque quería dejarlo todo atrás y no tener que lidiar con todo esto”, afirma. Pero en julio del año pasado, la enfermedad regresó con otro bulto en el pecho y Evangelista dice que tuvo que someterse a una cirugía. Quimioterapia y radioterapia.. “Una vez que regrese, existe la posibilidad de que regrese”, comenta la belleza de la plataforma.

Su oncólogo le explicó recientemente que el pronóstico actualmente es “bueno, pero no excelente”.Sé que tengo un pie en la tumba“Pero tengo ganas de celebrarlo”, prosigue el cumbre, que no ha perdido la fe. He estado pasando por algunos problemas de salud terribles. Estoy feliz de celebrar mi libro. (“Linda Evangelista fotografiada por Steven Meisel”) es mi vida. Estoy tan feliz de estar vivo. “Todo lo que viene ahora es una ventaja”.

Hasta ahora, sólo unas pocas personas conocían esta enfermedad. “Lo mantuve oculto. Sólo unas pocas personas lo sabían. No soy de los que tienen que compartirlo todo”, continúa Linda Evangelista, explicando que ahora está lista para compartir su batalla contra el cáncer.

Linda Evangelista en la portada de Vogue en 2022 con Cindy Crawford, Christy Turlington y Naomi Campbell

Linda Evangelista, que se hace llamar A “Superviviente en espera”próximamente en Apple TV+ con Docuseries “Supermodelos”, dedicado a las reinas de la pasarela de los años 90 (junto a ella están Naomi Campbell, Cindy Crawford y Christy Turlington). Apareció con sus colegas el año pasado en la portada de una revista. revista de modaPor primera vez después de afirmar que quedó “desfigurada” debido a un procedimiento cosmético que salió mal.