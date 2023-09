La reina Isabel, su confesor revela sus últimas horas en Escocia: Así murió

“La reina Isabel no sintió ningún remordimiento. Estaba en paz antes de su muerte y sus pensamientos se centraron en su fe, en su padre, el rey Jorge VI, y en la belleza de Balmoral. Los momentos finales del rey, que falleció en septiembre Nacido el 8 de enero de 2022, a los 96 años, está narrado por el reverendo Ian Greenshields, entonces moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, que hace un año, en los últimos días de su vida como reina, pasó un tiempo como invitada. de la familia real.

Él dice: “Su Majestad era frágil, pero su mente todavía estaba aguda. Estaba muy preocupada por Faith. Era el año del Jubileo de Platino y por eso él estaba mirando hacia atrás. Tenía una memoria maravillosa. No se arrepentía”. Greenshields explica que le sorprendió que su visita no fuera cancelada porque encontró a la Reina de Inglaterra en no muy buenas condiciones físicas. Fue uno de los pocos visitantes admitidos en Balmoral ya que el número se había reducido por temor a agotar a la Reina.

“Solo hubo seis personas en la cena durante las tres noches que estuvo allí, entre ellas Sophie Wessex (ahora duquesa de Edimburgo), la Princesa Real y su esposo, el comandante Sir Timothy Lawrence, y John Warren, el entrenador de caballos de la Reina y su esposo. ” “La soberanía misma”, recuerda el religioso. “Durante esas últimas comidas, la Reina habló de su amor por Escocia. En un momento se acercó a la ventana y dijo ‘¿Quién no querría estar aquí?’. Estaba en paz con el mundo y eso lo demostró. Cuando ella Cuando morí pensé en mi madre y en cómo ella también había hablado de la fe en Dios poco después de que nos fuéramos. Entonces me pregunto si la gente, incluso inconscientemente, se está preparando para el final. También es muy común que la gente muera en “Para pensar en sus padres, como lo hizo la Reina. Siempre ha visto la vida y sus deberes como jefe de Estado a través del prisma de la fe cristiana, y parece que la fe se ha mantenido intacta y firme”.

Greenshields predicó el sermón en la Misa de Acción de Gracias de Isabel II en la Catedral de St Giles, Edimburgo, el 11 de septiembre del año pasado y asistió al funeral en la Abadía de Westminster.