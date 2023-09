Accidente de Nicola Savino: “No lo consiguieron” | Los doctores lo entendieron todo mal.

Los médicos se equivocaron, pero lamentablemente no lo consiguieron y para Nicola Savino su vida dio un giro totalmente inesperado. El accidente del presentador pudo haber cambiado su forma de ver la vida, aunque nunca se rindió.

Nicola Savino Habla con el corazón abierto sobre el incidente que afectó toda su vida, para bien o para mal. Describe a un showman El accidente que tuvo Lamentablemente, el fallido intento de los médicos no tuvo éxito. Se equivocaron en todo.

Puede que a algunos les parezca una locura, pero yo personalmente estoy convencido de que la vida se inspira mucho en el cine. Puertas corredizasEscrito por Gwyneth Paltrow. Nuestras elecciones determinan nuestro destino, que cambia en consecuencia con el tiempo. La puerta que abrimos O al metro perdemos, si queremos seguir con el tema de las películas de los 90. ¿Quién sabe si Nicola pensaría lo mismo? al final este accidente de carretera En vida podría haber revolucionado por completo su futuro, ¿qué opinas?

La historia del terrible accidente que sufrió Nicola Savino

Nicola SavinoNo sólo es presentador sino también escritor, director, productor, etc. después Adiós a MediasetPhibun se prepara para volver a los escenarios gracias a la conducción de su programa en el canal TV8, Italia 100%. Antes de eso, ya sabes, él andaba con ilary blasi, Su gran amiga, en el reality,Isla famosa.

Muchos se preguntan ¿qué hubiera pasado si hubiera estado nuevamente en la isla este año? Quién sabe qué le habría dado su sentimiento por Blassie, en contraposición al odio mutuo entre ella y Papi. final diferente ¿Para la ex señora Totti? Desafortunadamente, nunca lo sabremos, ya que por el momento es seguro que Ilari no solo no volverá a liderar la isla en el corto plazo, sino que, sobre todo, no lo sabemos. Si volverá al mismo Mediaseten cualquier otro rol.

Un momento de dolor para Mosul

Sin embargo, aparte de la rima Nicola Savino Fue realmente un Un momento muy dolorosoAunque hayan pasado décadas Mal accidente Lo que lo convirtió en protagonista, y el presentador lo sigue sufriendo. Dada la situación actual Obsesión por la perfecciónSin mencionar fenómenos como la vergüenza corporal, el acoso, etc., Savino también quiso aportar un poco Positividad corporal En el mundo de la televisión.

A menudo habla de ese terrible incidente que afectó su vida, para que los espectadores puedan entender que Si hay habilidad y compromiso, Nada más importa. Hoy es uno de los profesionales más famosos del mundo de la televisión del momento, a pesar de sufrir un dedo amputado, como él mismo. dijo varias veces: “Tenía siete meses, estuve hospitalizada por pérdida de peso y la enfermera accidentalmente me cortó el dedo. Allí me alimentaron a través de la vena que me pusieron en la mano. Al cambiar la vena con unas tijeras, en lugar de solo cortar la gasa “La enfermera también me cortó el dedo. Intentaron rehacerlo. Me ató el dedo pero no pudieron”.

Desde hace años si Estaba avergonzado de su discapacidad. Quizás las miradas molestas y sucias lo hicieron sentir diferente e inadecuado por mucho tiempo, hasta que finalmente dejó de esconderse y se lo mostró al mundo entero. El verdadero Nicola Savinoel mismo Nicolás que hoy es muy querido y seguido por sus seguidores.