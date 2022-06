Hombres y mujeres, Andrea Della Sioba habla de no elegir a Verónica y revela un trasfondo sorprendente: ‘Ya estaba decidido desde el principio’

26 años de Abruzos andrea della ciubaY el Ex pretendiente de hombres y mujeresentrevista de Fralof para Máshabló sobre su experiencia en el programa, revelando un trasfondo inédito.

AndrésEn la corte Verónica Raimondi quien concluyó su viaje al trono en el programa de citas por elección Mateo Farnea Dijo que estaba muy satisfecho con su viaje y que no se arrepentía de nada.

“Fui a Men and Women para vivir una experiencia diferente – declaró Andrea – consciente del hecho de que Verónica estaba en el trono. Me sorprendió instantáneamente tan pronto como la vi en un video, y me asombré aún más cuando la ‘conocí en vivo’. .’ Me impresionó su simple belleza y sutileza”.