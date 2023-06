“Traer de vuelta al rico y al pobre y enviarlo al cielo”

La Voz se ha renovado, especialmente en la versión infantil: Aquí viene el lugar de los ricos y los pobres. La web no parece muy contenta con esta elección.

El audio es un formato alojado por la presentadora, Antonella Clerici. La versión “senior” contempla a personas mayores de 60 años actuando ante jueces excepcionales, quienes, dándose la espalda -basándose en el placer que ven en los demás cantando- deberían darse la vuelta sólo si están de acuerdo. Luego, si los concursantes pasan la prueba, pueden elegir a uno de los suyos como entrenador. La versión “infantil” es casi idéntica, solo compiten niños.

Los jueces de lanzamientos anteriores para ambos formatos fueron el rapero Clementino, el músico Gigi D’Alessio, la cantante de rock Loredana Berté y el dúo I Ricchi e Poveri. Si bien los tres primeros también parecen estar confirmados para el próximo año, parece que los cantantes de Será porque te amo, Angelo y Angela tienen que dejar espacio para alguien más. Aparecen los primeros nombres de los posibles reemplazos. Uno de ellos no es del agrado de los fanáticos de Rai, quienes ya lo rechazaron en las redes sociales. Entonces, averigüemos quién es, sin más demora.

La voz de Antonella Clerici, que llega y que se va: No a todo el mundo le gusta la nueva entrada

The Voice Kids, que se emitió esta primavera, puede esperar salir al aire, según los últimos rumores. De hecho, se dice que volverá a Rai 1 a partir del otoño de 2023. Será una salida con “bang” para la televisión estatal debido a que el programa siempre ha sido capaz de emocionar a millones de espectadores con locura. índices de audiencia y participación casi Sanremo (en resumen, en las noches de transmisión, la mayoría de la gente prefería ver esto, en lugar de cualquier otra cosa, en la pantalla chica al mismo tiempo).

Pero pasemos a las noticias. En lugar de Ricchi e Poveri, se evaluarán varios cantantes, entre los que aparece el nombre de Arisa. Hace unos días se filtró la noticia de que la cantante de La Notte, de hecho, abandonaría el talent show en el que trabajó como profesora este año: Amici di Maria De Filippi. ¿Volverá a aterrizar un entrenador WACS en el servicio público? Menciono que detrás de ser detective en el programa de Millie Carlucci The Masked Singer…

No se sabe con certeza. El motivo de la vacilación estaría relacionado con que otro canal, esta vez no tan obvio, Sky, quisiera que Arisa fuera la cara de Beijing Express, el conocido reality show que se muestra en todo el mundo. Por otro lado, la web está haciendo trizas a la cantante, no muy valorada como ‘profesora’, y hay quien escribe: “No, por favor, enviemos a Arisa a Sky”.. Gente muy mala habla así. En nuestra opinión, de hecho, Rosalba Peppa no solo es una de las mejores voces italianas, sino también una excelente entrenadora y seguidora.

