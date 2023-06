Amigos míos, a María le molestó mucho: no esperaba eso de la persona que creía que era su alumna.

María de Felipe y este gesto que realmente no esperaba de alguien que creía que era su alumno. Definitivamente fue malo.

eso maria devilipi El interés por su obra es bien conocido. Después de todo, inmediatamente después de la muerte de su amado esposo. Mauricio CostanzoLo que sucedió el 24 de febrero, ella volvió al trabajo. Y de hecho, qué se suponía que debía hacer. Es mucho mejor en estos casos estar entre gente y tratar de distraerse.

ciertamente entre amigos Y hombres y mujeres Tenía muchas distracciones. Sus programas están llenos de personajes e historias que cautivan al público, provocan debate y no dejan indiferente a los seguidores.

Y hemos visto que la propia presentadora muchas veces se entusiasmaba con las historias de los escolares de la televisión, se relacionaba con los jóvenes y daba consejos. A veces se enfadaba.

Lidiar con chicos definitivamente no es fácil, a veces dan cabezazos que te hacen perder la paciencia. Quedará en la historia “Nutmeg Gate”, lo ocurrido en la víspera de Año Nuevo y que costó la eliminación de algunos chicos. Pero a pesar de todo, esta edición también terminó y la ganadora fue la bailarina. Matías Zinzola.

peleas

Cuando se trata de niños, es inevitable encariñarse con ellos, p. maria devilipi Siempre ha demostrado tener un fuerte instinto maternal hacia sus alumnos. amigos. Los regañó, los consoló y los abrazó, y algunos entraron en su corazón más que otros.

No faltaron las polémicas, y habló de ellas muchas veces a lo largo de los meses de sus transmisiones. Por ejemplo, cuando hubo una presentación ante la clase, admitió tener cierta relación con uno de los chicos: Es un filtro lírico. Te diré algo, tú y yo discutimos durante las audiciones. Y es por eso que ves que tenemos esta relación. Después de la discusión, aclaramos de inmediato.

Amigos: María de Felipe no se esperaba esto

Más tarde volvió sobre el tema precisamente con motivo de los hechos de Nochevieja y se dirigió al chico a quien le recordó la discusión que tuvieron al principio y agregó: “Si estoy realmente enojado contigo, es porque veo bien y quiero salir. Si discuto o discuto con alguien, lo hago porque creo que eso puede hacer que algo florezca y llegue a buen término”.

¿Pero quién es este? de cera, Un cantante quedó en tercer lugar. El hombre dijo recientemente un diva f mujer: Amici entro con mucho enojo. Tome el micro en mi mano y dije ‘buenos dias chicas’. La verdad llegué a los castings altaneros. No fue precisamente un buen show. Pero no hubo maldad de por medio. No lo dije de mala manera. María estaba un poco molesta al principio, Pero luego seguimos adelante”.