Después de La Corrida e Identidad llega un nuevo programa

Amadeus, lo que noviembre traerá de septiembre: nada más Factor XDespués de La Corrida E identificación Accede a un programa diferente. De esto se trata a continuación.

Amadeo Listo para aterrizar nueve Habrá muchas noticias sobre esto. naturalmente Factor X, Entonces. Luego de la noticia que traería a la cadena programas como La Corrida e Identidad, hay información respecto a un nuevo programa. Hace unos meses, por ejemplo, corría el rumor de que el histórico presentador musical de la Rai podría decidir presentar un programa musical como… Factor X directamente en nueve. Parece que este no será el caso.

También se ha rumoreado que el histórico presentador de Rai ya comenzó a hacer el casting del nuevo elenco. Factor X. Sin embargo, este no parece ser el caso. Previamente también se había elaborado una especie de lista, pensando que Amadeus tal vez quisiera traerla consigo. Aquiles Lauroque explotó inmediatamente después de uno de los muchos Festival de San Remo. A partir de ese momento, la cantante italiana logró un éxito verdaderamente tremendo. Nuevamente, se especuló que él también estaba pensando en llevárselo. lazaconocido por la canción ceniza Quedo en segundo lugar Festival de San Remo 2023.

Amadeo, nada menos Factor X: Habrá un nuevo programa el día nueve, eso es lo que es

Noticias acerca de Factor X 2024 Ya se ha filtrado. Este año habrá compañeros que nunca antes habías visto, como Jack no ira extrema, paula izzi él mismo Aquiles Lauro Lo cual se rumoreaba. En cuanto a la gestión, quedará a cargo de la maravillosa mujer. Georgie. Entonces, Amadeus no tuvo nada que ver con esto, y parece que tampoco lo hará nueve. De hecho, se rumorea que además de una versión revisada del histórico programa toreo y el nuevo identificación, Tenga otro programa en mente. En cuanto a la nueva versión de La incógnita de siempreSabemos que es un nombre temporal por el momento, pero no hay más información respecto al programa.

De nuevo respecto a toreo Parece que estará en la arena y comenzará a partir de octubre. nueve. Según las últimas declaraciones. Marina Donatoun conocido productor de televisión, parece muy entusiasmado con esto. Amadeo. El tercer programa Lo que lleva al nueve será musical, pero no se trata de eso Factor X. Aún no está claro qué tiene en mente el conocido presentador al respecto, pero también podría ser un gran show de talentos. Dado su buen oído y habiendo seleccionado algunas de las canciones más bellas de los pasados ​​festivales de San Remo que ha dirigido, podemos creer que será un concierto muy interesante. Estamos esperando saber más. (Mientras tanto, aquí encontrarás las últimas novedades de X Factor).