Carlo Conte en San Remo, cómo cambiará el festival. Esta vez también la mujer falló.

“Tom Tom ya empezó, mi teléfono está sonando. Estoy muy feliz – comentó el presentador sobre el anuncio en vivo en Tg1 a las 8 am. Vuelvo a San Remo después de siete años. Intentaré retomar y llevar adelante este trabajo que se ha realizado en gran medida a través de las dos ediciones de Baglioni y en mayor medida a través de las cinco ediciones de Amadeus. La música estará en el centro como siempre. el evento actual, que es muy popular, esperamos que nos vaya bien y continúemos con la maravillosa tradición de este evento que reúne a todos, a toda la familia frente al televisor. El anuncio no es muy interesante, pero lo está en su mente”. Ya hemos fijado los siguientes pasos: “Hay algunos pasos muy específicos: Ahora queda lo más importante, la organización. ; Luego empezaremos a escuchar las canciones de las nuevas propuestas, luego los grandes nombres y finalmente intentaré entender al equipo que está conmigo en el escenario para el show y a todos los invitados y lo que sale de ello”. Ya se podrían eliminar dos nombres de la plantilla, y es difícil ver a Pieraccione y Panarello en escena. Amigo de toda la vida: “No lo creo, al menos no en una presencia constante. Ya hacemos muchas cosas juntos y ya no soporto a estos dos… La idea es turnarnos y proponer algo diferente.

Ray comenzó a explorar la disponibilidad de Conte Ya el pasado eneroAntes del fin de la era de Amadeo. Después de todo, comandante Los últimos cinco festivales (éxitos no sólo en audiencia sino también en inscripciones) Ha insinuado que 2024 será su último San Remo. Conte lo pensó bien y tras la despedida oficial de Amadeus llegó la final acelerada. Un deseo que nace sobre todo de la escucha de toda la empresa, Empezando por el top de punto de doble cara (Sergio ad, Rossi dg) Sobre su nombre. La situación que marcó la diferencia para Conte. En el pasado, de hecho, no dudó en decir que no, era “¿Quién hizo un gran rechazo?»: «Hubo un momento en el que plantearon la posibilidad de albergar San Remo – reveló -, pero no sentí que la empresa estuviera unida respecto a mi nombre. La necesidad de sentirme apoyado es clave, y quería que todos estuvieran de acuerdo conmigo y preferí declinar la invitación. Tal vez yo tampoco estaba listo Todavía no tenía la autoridad adecuada».