Katerina Balivo está aterrorizada por el hijo de Verna, Lisi: “¿Qué hiciste con las cosas de tu madre?” | Pánico en el estudio

Katerina Balivo estaba más sorprendida que nunca. El hijo de Verna dejó a Lizzy sin palabras: “¿Qué hiciste con las cosas de mamá?”

Katerina Balivo No, no podía creer lo que oía. Ella pensó que escuchó mal. Más tarde creyó que era una bromapor amargo y en cierto modo muy amargo es dificil de aceptar. Sin embargo, no sólo fue bueno; la verdada. Ella ya no sabía que decir No estaba segura si llorar o reír.

En el estudio por unos momentos. La helada ha caido Incluso en casa, por lo que podemos leer en las redes sociales, muchos espectadores quedaron atónitos. Lo que admitió con franqueza, y también con una sonrisa encantadora y encantadora, Hijo de Verna Lizzie Esto es una locura. ciertamente Muchos fans de la actriz se sorprenderán..

Hiciste la historia del cine en nuestro país y más allá. También se dedicó mucho a la ficción.. Mujer bella, elegante y sofisticada, supo llegar al corazón palpitante del gran público en poco tiempo. Y estan Insiders Literalmente la adoraban. Entonces este último también será Se entristecieron mucho al escuchar eso. Ciertas cosas.

Katerina Balivo está aterrorizada por el hijo de Verna, Lisi

Sin embargo, es algo que no pertenece a la era moderna, sino al pasado, que ha permanecido oculto hasta hace poco. Entonces podemos decir que A. El tiempo justoEl programa ha vuelto Presentado por Campania Esto sucedió en la tarde de Rai 1. Uno cucharónaunque ciertamente es muy amargo.

Algunos, habiendo sido testigos de todo, lo creyeron incluso antes de hacerlo. Iniciar la entrevista Se creía que difundió la noticia incluso si el hombre cuando la reveló parecía demasiado Avergonzado e incluso en dificultades. Aún más importante es hacerlo primero. Reconocimiento No fue él, fue su hijo, y tal vez por ser tan pequeño no se dio cuenta de que lo había hecho. error.

¿Qué hizo con las “cosas de mamá”?

“ Derretí todos los trofeos de oro de mi mamá para hacer un collar.“, el Confirmó Corrado Pechehijo del excepcional Verna Descomponer. ¿Qué haces con él después de eso? Collar para regalar hermoso Desde entonces. catalina Ella puso los ojos en blanco y se quedó sin palabras por unos momentos. Más tarde preguntó: “¿Qué hiciste con las cosas de mamá?”solo para asegurarme de haber entendido correctamente.

Si lo hizo fue por mucho, dijo efusivamente. Estaban ahí en casa sin hacer nada.. En ese momento ella envió una sonrisa. Un clip en el que hablaron del artistaY también lo es el suyo. Ganó muchos premios Lo cual ciertamente, como susurraban muchos fanáticos, no merecía un final tan triste.