“Lorenzo Biagiarelli fue expulsado y olvidado. Esto es lo que realmente pasó”.

Selvagia Lucarelli Sacó algunas piedritas de su zapato. Escritor y juez Bailando con las estrellas Hizo algunas indagaciones y aclaró algunas situaciones durante un Instagram Live con Davide Maggio. Los temas tratados fueron numerosos, desde el “Jarrón Pandoro” hasta la expulsión de un amigo Lorenzo Biagiarellidel elenco de “Siempre es mediodía”.

De hecho, el chef, tras el suicidio de la restauradora de Lodi, Giovanna Pedretti, y las acusaciones de difamación mediática (Lorenzo había puesto en duda la veracidad de una crítica homofóbica), en plena tormenta social, anunció que ya no lo haría. Volviendo a “È sempre Mezzogiorno”, un programa de cocina en el que es un habitual desde hace 4 años.

Selvagia en defensa de Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli indicó durante la entrevista que Lorenzo Biagiarelli pidió a la producción tomarse un descanso por unos días de la grabación del programa con Antonella Clerici, con la idea de regresar para terminar la temporada televisiva. Sin embargo, la invitación para regresar al estudio nunca llegó, descartándolo por completo.

“Hacer como si nunca existiera, que nunca fuera parte de la familia, lo siento. Después de cuatro años en los que fui presencia constante en este programa, en mi opinión bastaba con decir: “Lorenzo nunca volverá porque tomó otro camino. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros durante cuatro años”. Solo esto. Nadie le pidió nunca que volviera, allí tampoco sustituto. Incluso allí, ¿hay que leer en los periódicos que se ha encontrado un sustituto?”, preguntó Selvagia, describiendo cómo hicieron esta salida.

Luego continuó: “No es una expulsión, que es parte de los asuntos de la vida. De hecho, este fue probablemente el último año de Lorenzo, pero tenía otras cosas a su favor. Entonces, ni siquiera sé si se quedaría… Pero el olvido se lo tragó así, como si nunca hubiera existido, lo sentí. Dicho esto, ya es suficiente, al final las cosas realmente serias son diferentes”.

David Maggio respondió

David Maggio Quiso decirle: “Si no me equivoco, la presentadora estaba, hasta hace unos días, hablando de la familia numerosa del programa. Ahora, por lo que a mí respecta, en las familias hay respeto, hay un cariño que no parece ver”, refiriéndose a Antonella Clerici, pero Lucarelli no quiso profundizar demasiado en este tema: “Tal vez fue una decisión que vino desde arriba. A mí nada me importa, ni siquiera Lorenzo. “No importa quién tomó la decisión”.

