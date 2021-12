El hermano mayor Phoebe, Jessica Selassie llora por Alessandro y discute con Sophie: ‘¿Sabías que lo amaba?’

La llegada del ex pretendiente creó una competencia entre los dos amigos. El momento de desesperación de Jessica en Big Brother Vip House.

Acceso Alessandro Bacciano, el ex pretendiente de hombres y mujeres con miradas encantadoras y sonrisa deslumbrante, sin duda encendió muchas dinámicas entre las mujeres de Hogar. Con motivo del Eid Sufi anoche, anoche, Jessica E. Sully, A menudo se acercaron al antiguo Marruecos de la seducción de una manera seductora. En Twitter, muchos comentaron la gélida noche como si fuera fuera de hombres y mujeres. Alessandro Tenía que elegir a la mujer con quien pasarlo. Pero al final de la noche El desequilibrio de Bacciano con Sorge Pon los frenos en ambos Sufi eso es Jessica Asegúrate de que no te preocupes por los dos. Alessandro Admitió que quería ganar Soleil Incluso si este último lo detiene, se deja caer sobre su novio en el exterior, el misterioso “Superman”. Mientras tanto, surgió una rivalidad entre los dos amigos: Jessica E. SophieAmbos están interesados ​​en el conocimiento Alessandro. hoy dia Sufi, convencida de que el ex prometido solo quería probar con ella, pero ella se negó a pensar Gianmaria y Jessica. Pero esto es un error porque, como mencionamos, Alessandro Parece esperarse mucho más alto Soleil.

JessicaEn un momento de desesperación respiré con ella Sufi. Aquí están las palabras de la princesa etíope citadas por Bessi:

“No tiene sentido que me digas ‘Me haré a un lado si estoy interesado, la amistad ante todo’, porque ese no es el caso. Porque dices una cosa con palabras, pero en realidad haces otra. Siempre te quedaste ahí mientras jugamos. Cómo. Las mujeres sabemos si un hombre está interesado, lo mismo pasa con los hombres y él lo entiende. Sabes desde el primer día que Alessandro está interesado. Si lo quisieras, ¿dejarías ahora? No, ya es suficiente “.

Entonces Sophie trató de tranquilizar a Jessica: ‘Cariño, no es como si hubieras venido aquí solo en busca del amor. Entonces considera que me tienes y que siempre te pondré antes que los demás. No lo veo por ti, porque no te hará feliz. Quizás necesites una persona profunda. Realmente te amo hermana para mí, tú también estarás fuera. Te lo cuento todo, nunca me llegará, y le juro a mi madre, mentirte o decirte tonterías. Si me dices que amas a Alessandro, me detendré. Bueno, tengo curiosidad, pero lo estoy evitando, por ti y por Jian y por mil razones “.

el Selassie y luego estalló en lágrimas:

“Estoy cansado de ser feliz por los demás. Creo que es natural que disfrute pasar tiempo con alguien que me interesa. ¿No debería basar este camino en el amor? Vine aquí a propósito. Eso también, también baso esto camino en el amor, en el exterior no he encontrado a nadie y estaba esperando adentro aquí. Entonces de cada 10 hombres, 8 hombres se casaron, si crees que es normal. Me siento solo, todos desaparecen después de la hora del almuerzo y no sé con quien quedarme. Ha llegado Meri Biagio, Lulú con Manuel, y tú conmigo ahora y no sé que hacer mucho. Nadie me quiere, nadie me toca. Nunca he conocido a nadie. Tuve que rechazar. yo mismo.”

