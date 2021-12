La impactante confesión de Jessica Selassie / “Gasto 100.000 euros al mes y …”

Jessica Selassie Hace que la web se enoje por su estilo de vida. Jessica estaba en el programa “Recanza” Y en el segmento de presentación reveló cuánto dinero gastó en un mes. Así, Givina habló de gastar 100.000 euros al mes. Pero no solo. La princesa también contó que se había mudado sola a un apartamento en Roma con vistas a la Piazza di Spagna, uno de los lugares más calientes de la capital. Vivienda pagada por sus padres que, hasta entonces, mantenían a la princesa con todos sus extravagantes hábitos. La joven de 27 años del reality show de MTV se ha mostrado en un videoclip a sí misma en el coche con el conductor, despreocupada mientras toma un aperitivo con sus amigas. “Soy Jessica, soy la nieta del último emperador de Etiopía, entonces soy una princesa”, confirmado. “Nunca he tomado transporte público en Italia y creo que nunca lo tomaré. Es más conveniente tener un conductor esperándote cuando vas de compras, así si tienes tacones tampoco te dolerán los pies”, Necesito a Jessica.

Un estilo de vida que podría seguir manteniendo con el legado futuro que le espera, o incluso con una parte del dinero ganado gracias a su estancia en el reality show de Signorini. Pero hoy Jessica parece una persona diferente y es posible que su uso del dinero también haya cambiado. Jessica era amiga en Riccanza, mientras que en GF Vip siempre fue de muy bajo perfil, aunque siempre indicó su noble posición. En Casa a Signorini, también confesó entre lágrimas un pasado difícil, cuando sus padres tenían dificultades económicas y apenas podían mantenerla a ella y al resto de la familia.

Hace unos días, Jessica Selassie expresó su intención darse por vencido Gran Hermano VIP. La joven dijo: “No estoy emocionado de estar aquí, no estoy emocionado. Amor, hay tantas mujeres y solo entró un hombre. No hay recompensas para mí, he perdido el interés. Ya tenía dudas de que quería vete. Pero no es para un hombre, es un impulso, no, estoy emocionado de nuevo. […] Quizás estoy haciendo la comparación porque fui con Aldo y Soleil. Es decir, después de tres meses … la calidez del público ya no está. Cuando fui al estudio no sentí el calor del público, parece que aquí calientan la cama. Soy honesto. Clarissa no estaba en el estudio esta noche, no sé si quería quedarme “.

Jessica Selassie se dio cuenta de que a la audiencia no le gustaban en casa: “Quizás en casa no les agrado, yo tenía esta percepción. Me salvé de la nominación contra Patrizia solo porque ella lleva dos semanas aquí. Cuando fuimos al estudio, Sully tenía una calidez que yo no tenía, pero tres meses después estaba esperando a que alguien se acercara. “No tengo fans, los del estudio aplauden porque tienen que hacerlo, y me siento inútil, solo sirvo para cocinar.[…] Lulu tiene más éxito que yo, ahora me siento de mal gusto e inútil, no hablé con la audiencia, ¿alguna vez hablaron de mí en el episodio? Nunca, me parezco a alguien que cocina y hace el papel de víctima y villano. ¿Alguna vez has visto clips sobre mí? nunca”. Una declaración similar a la de Clarissa, recientemente eliminada, que se quejaba de la falta de consideración por parte de los autores del programa.

