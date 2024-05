Opiniones | Inmunidad de clase: combatir la demanda por dinero

Para evitar que Iovino lo denunciara, los abogados de Fedez llegaron a un “acuerdo”. Traducción, ofrecieron dinero. En la práctica funciona así. Te derrotaré o haré que me derrotes. Y luego, ya que te amenazo o te pago, no me denuncies a mí ni a mis amigos como antes. Evitar el derecho penal, que está garantizado por una regla lógica clara: evitar aumentar la carga de los cargos. No es casualidad que la ley Cartabia ampliara los casos en los que se podía presentar una denuncia. Esta puede ser una opción necesaria, pero en el caso de los delitos violentos puede desencadenar una especie de impunidad de clase. En Estados Unidos, permanecer o no en prisión depende de una fianza, a menudo de millones. Pero aquí nos apresuramos más: los ricos ni siquiera están sujetos a juicio y no tienen licencia para hacer huelga.