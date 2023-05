“Todos los sueños aún vuelan” de Massimo Ranieri

Massimo Ranieri regresa a la Rai 1 el viernes 26 de mayo a las 21.30 horas con el primero de dos especiales de la tarde titulado “Todos los sueños siguen en vuelo”. Un gran espectáculo que quiere honrar la “diversidad” del pasado. Una historia compuesta por historias y anécdotas personales y las canciones más hermosas de la historia.

Para acompañar a Massimo Ranieri en su viaje entre los grandes clásicos de la canción italiana, estará una hinchada de excepción: Rocio Muñoz Morales.

Los invitados del primer episodio son artistas de la escena musical italiana como Gianni Morandi, Deodato, Noemi, Colors.

La escenografía, creada por Gennaro Amendola, es la de las grandes ocasiones y evoca espectáculos de los años 60 y 70. La dirección televisiva, que jugará entre la tradición y la modernidad, está encomendada a Duccio Forzano. El maestro Leonardo de Amicis dirige la orquesta, Grazia Cundaria dirige el ballet y crea la coreografía. “All Dreams Are Still In Flight” Producida por Ray1 en colaboración con Blandy.

Programa de Massimo Ranieri escrito con Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini y en colaboración con Marco D’Antones. La dirección es Duccio Forzano. grupo de diseño de Gennaro Amendola; el director musical Leonardo de Amicis; Coreografía de Grazia Cundari, Productora Ejecutiva de Balande, Luca Catalano, Productora Ejecutiva, Maria Teresa Mazoni.