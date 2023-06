La boda de Hussein con Jordan, el príncipe William hace un gesto grosero contra Kate Middleton – Il Tempo

Jade Orcio 05 junio 2023

Un gesto impertinente indigno de un príncipe: Guillermo de Inglaterra pierde la paciencia en público y Kate Middleton paga el precio. Ha aparecido un video corto en Internet del hijo mayor del rey Carlos III y Lady Diana haciendo un gesto a su esposa. La ocasión es la boda real entre Hussein al-Urduni y Rajawa al-Saif, que se celebró el 1 de junio en el Palacio de Zahran en Amman y contó con la asistencia de más de 140 invitados (incluidos Matteo Renzi y su esposa Agnesi).

¿Qué pasó? Al llegar al palacio, los Príncipes de Gales saludan a la nueva pareja, pero Kate habla con la novia un poco más de lo esperado. El heredero al trono inglés la esperó unos segundos, luego se impacientó y se permitió un gesto de impaciencia: rápidamente movió las manos al estilo italiano, como para instar a su esposa a terminar la charla y seguir adelante. Y eso no es todo: por otras fotos parecía haber cierta tensión entre la duquesa de Cambridge, impecable en su apariencia (encantadora Middleton con un vestido rosa empolvado con altos bordados arabescos y cuello alto), pero nada sonriente con cada uno. otro. Por otro lado, según Tom Quinn, exempleado de la Corona y autor de Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, el matrimonio entre un futuro rey y una futura reina no sería. Solo rosas, habrá discusiones frecuentes, incluso si se trata de cojines, debido al mal genio de William y su temperamento algo volátil. Kate ha estado tranquilizando al padre de sus tres hijos tratándolo como un “cuarto hijo”. Con indulgencia y paciencia. mientras el.