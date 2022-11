“Li Totti escribió en las redes sociales”

Antonella Fiordelici Suelta la bomba Gran Hermano VIP. Durante el decimotercer episodio del reality show de Alfonso Signorini, la influencer dijo que lo había contactado recientemente francesco totti en las redes sociales De hecho, en los últimos días, la ex duelista dejó confesiones mientras hablaba con algunos de sus compañeros de cuarto: “Tutty me escribió”Dijo eso antes de llevarse las manos a la boca en medio de las risas de los demás fóbicos.

Al respecto, Signorini quiso ver claro sobre este mensaje a la persona en cuestión: “Sí, es verdad que me escribió Totti -dijo Antonella durante el episodio- me di cuenta en la conversación de Instagram que recibí una solicitud para comunicarme con su. me escribió “hola”, pero no respondí porque noté este mensaje demasiado tarde. “En ese momento, Signorini me preguntó si el mensaje del excapitán de la Roma había llegado antes del descanso. Lugar Elari: “No, no fue mucho -Antonella trató de recordar- Debió ser hace dos meses, pero no estoy segura, seguramente después de la ruptura probablemente se mantuvo célibe”. Sin embargo, Signorini señaló que Totti nunca estuvo solo porque ya había iniciado su historia. Noemí Bocchi: “¡Ah! – exclamó Fiordelisi, tratando de menospreciar – entonces, ¡oye Noemí! De todos modos, mi padre puede ver cuando comienza la charla”.

Pero eso no es todo porque Antonella, siempre molesta por el conductor del tren, admitió haber recibido otras solicitudes de chat de otros jugadores: “También hay otro en Roma, que comienza con la letra Z…”, explicó. Y otra vez, Higuaín: “Me llamó hace dos años y me pidió fotos que eran muy urgentes -dijo- pero no le envié ninguna, le respondí con cara de frambuesa”.

reunión con el padre – Poco después, Antonella habló sobre su relación con su padre: “Es el único hombre en mi vida -explicó-. Siempre me animó en todo”. Esperándola en el jardín allí papá stefanoquien vino a la casa a darle su opinión sobre eduardo donnamaria: “No tengas miedo -dice-”, creo en Eduardo, es una persona de cultura y profundidad. Él es el indicado para ti, te tranquiliza”.