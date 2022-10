Fans decepcionados y confundidos por la despedida de Henry Cavill – Nerd4.life

los admirador De la serie de Netflix de El magovagamente inspirados en las novelas de Andrzej Sapkowski, dijeron estar decepcionados y confundidos por el abandono de Henry Cavill, el actor que interpretó a Geralt de Rivia durante las tres primeras temporadas. Será reemplazado, como saben, por Liam Hemsworth, quien asumirá el papel de mago a partir de la cuarta temporada.

Los motivos de la despedida de Cavill no fueron revelados. Las dos tesis más aprobadas son: la primera es que lo quiere más interesado en el papel de Superman, en el que volverá a asumir el papel, mientras que la segunda se relaciona con supuestas discrepancias con la producción por la calidad general de la serie. Las temporadas dos y tres en particular, que se desviaron mucho de los libros. Claro que es justo precisar que solo estamos hablando de especulaciones, y además porque el mensaje oficial de Cavill al respecto no dice nada, y por el momento no hay rumores certificados que puedan arrojar luz sobre este asunto. Volvamos a leer lo que escribió el actor en las redes sociales:

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, lamentablemente, pondré mi medalla y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el maravilloso Liam Hemsworth asumirá el papel del lobo blanco. los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con respeto por el tiempo que pasé interpretando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam del hombre El más asombroso y sutil. Liam, este personaje tiene una profundidad maravillosa, diviértete y sumérgete en su personaje. y mira lo que puedes encontrar.

Como dijimos, el Interacciones Algunos fanáticos no estaban muy entusiasmados con la noticia. Por ejemplo, el usuario de Twitter @AlexBamford3 pidió una aclaración, ya que anteriormente se dijo que Cavill estará involucrado en el proyecto durante siete años.

UserConvolcatedElegy dijo que estaba decepcionado con la noticia y espera que la temporada 3 termine, sin tener que ver la temporada 4. Muchos otros, incluidos los que ya no pueden imaginar la serie sin un patrocinador para los que la critican por ser demasiado codiciosos en su elección.

Por supuesto, se esperaba que esta noticia generara muchas reacciones en la audiencia, también porque estamos hablando de una serie de grandes éxitos.