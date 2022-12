WWE despidió a Mandy Rose

Ciertamente, una historia extraña que involucra a la ex campeona femenina de NXT, Mandy Rose, quien perdió el título ante Roxanne Perez anoche durante el episodio semanal de The Yellow Show y luego fue despedida de la WWE unas horas antes. Según los informes de Sean Ross Sapp, quien dio la noticia por primera vez en Fightful Select, la compañía se vio obligada a despedir al luchador después de que los ejecutivos se encontraran “en una situación difícil” por algún contenido supuestamente publicado por Mandy Rose que estaría fuera de los parámetros establecidos en el contrato con WWE. .

Fightful Select se ha enterado de que Mandy Rose ha sido liberada por WWE. Los funcionarios de la WWE sintieron que se pusieron en una posición difícil en función del contenido que estaba publicando en su página FanTime. Sintieron que estaba fuera de los parámetros de su trato con WWE. pic.twitter.com/RZSiQ53XPf – Sean Ross Sapp de Fightful.com (@SeanRossSapp) 14 de diciembre de 2022

En agosto de este año, Mandy Rose abrió su propia página en FanTime, una plataforma por suscripción que permite a sus usuarios obtener ingresos en función del contenido pago que publican (como es el caso de las plataformas OnlyFans o Patreon, que son las más populares). popular en Italia – Editor). Unas semanas después, la excampeona femenina de NXT comenzó a publicar contenido, que con el tiempo se volvió cada vez más provocativo, arriesgado y, más recientemente, explícito. Entonces parece que esa es la razón de la separación de WWE, según la cual los contenidos estarían fuera de los parámetros marcados por su contrato.

La luchadora de 32 años estaba en medio de uno de los títulos más dominantes en la historia de NXT antes de perder sorprendentemente el Campeonato Femenino de NXT ante Roxanne Perez en el episodio del martes de The Mystery Show. El reinado de Mandy Rose, que terminó después de 413 días, es el tercero más largo en la historia del título, detrás del reinado de Asuka de 522 días y el segundo reinado de Shayna Baszler, que duró 416 días.

El sábado pasado, en NXT Deadline, Roxanne Perez derrotó a Cora Jade, Zoey Stark, Kiana James e Indi Hartwell y salió victoriosa del primer Iron Survivor Challenge, convirtiéndose en la nueva contendiente número 1 al Campeonato Femenino de NXT. Muchos asumieron que la lucha entre Perez y Rose se llevaría a cabo en NXT New Year’s Evil en enero o NXT Vengeance Day en febrero. Sin embargo, el martes en NXT, Mandy Rose atacó a Roxanne Pérez por detrás con el cinturón y esta última desafió a The First a poner el cinturón en juego esa misma noche.

Mandy Rose aceptó el reto y Roxanne Perez lo derribó con un Pop Rocks en el evento estelar del show, sumando el Campeonato Femenil NXT a un currículum ya particularmente exigente con tan solo 21 años, que también incluye el Campeonato Mundial Femenil de Ring of Honor. . Los fanáticos quedaron totalmente desprevenidos por la repentina pérdida de Mandy Rose y se preguntaron si resultaría en una pausa o en una llamada al roster principal. En cambio, fue un preludio de la separación del gladiador, que se produjo menos de 24 horas después.

Mandy Rose firmó con WWE desde 2015, cuando debutó como concursante en Tough Enough ese año. No tenía experiencia previa en la lucha libre, hasta ese momento competía solo en competencias de aptitud física. Sin embargo, logró asegurar un contrato con WWE y pasó algún tiempo en NXT antes de ser llamada al roster principal como parte de Absolution, una facción que la incluía a ella, Paige y Sonya Deville. Una lesión en el cuello dejó fuera de juego a Paige poco después, pero Mandy siguió siendo pareja de Sonya durante varios años.

Después de que terminó su equipo, Rose y Deville comenzaron a pelear entre sí antes de que Rose formara un nuevo equipo con Dana Brooke, sin mucho éxito. Luego, el equipo de etiqueta se disolvió y Mandy Rose regresó a NXT al año siguiente. En su segunda estadía en NXT, Mandy Rose parecía haber encontrado su lugar en Toxic Attraction, una nueva facción con Gigi Dolin y Jacy Jayne, en la que ganó el Campeonato Femenino de NXT poco después.

Mandy Rose ha mostrado signos de mejora en el ring, en el micrófono y trabajando en su personaje, por lo que la pérdida repentina del título nos llevó a considerar una nueva invitación al roster principal. En cambio, su futuro inmediato estará lejos de la empresa, al menos por ahora. No se puede descartar un regreso en el futuro, como ya les sucedió a muchos luchadores despedidos por la empresa en el pasado, aunque en este caso la situación luce un poco diferente.