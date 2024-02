Transmisión de televisión bajo cargos en San Remo, ¿qué hará Ray?

La retransmisión está bajo escrutinio tras el Festival de San Remo de 2024, que Angelina Mango ganó por delante de Gaulier. En cuanto al método de votación para el próximo año, “lo pensaremos e intentaremos comprenderlo, dada la alta participación en la votación popular, y la empresa lo hará”, afirma el jefe de la oficina de prensa de Ray, Fabrizio Cassinelli. , durante la conferencia de clausura del congreso. Festival de San Remo. Amadeus, que se despide de San Remo tras cinco ediciones del festival, bromea: “Ya es el primer problema para el próximo director artístico”.

La última noche del festival estuvo marcada por una retransmisión televisiva que batió todos los récords. Las preferencias expresadas por los espectadores que utilizan teléfonos inteligentes o teléfonos fijos han puesto a prueba la estabilidad del sistema. Durante la velada, algunos cantantes publicaron vídeos y mensajes en las redes sociales para informar a sus fans..

Codacons anuncia pedido a Agcom, Rai y Mimit. “No entramos en detalles sobre la clasificación final del festival y las posiciones ocupadas por los 5 primeros artistas en la competición, pero después de numerosas protestas de los espectadores pedimos aclaraciones sobre lo que pasó ayer durante el evento de canto – explica Codacons – De hecho, se produjeron problemas técnicos y desperfectos durante los tramos finales del festival, con miles de usuarios que, pese a intentar enviar sus preferencias por teléfono, no recibieron confirmación de que el sistema había recogido el voto.

“Teniendo en cuenta los enormes gastos que supone para los ciudadanos la difusión de su artista favorito desde casa, es necesario garantizar la máxima claridad y transparencia, en beneficio de todas las partes implicadas, empezando por los artistas y la música rai”, prosigue la Asociación de Consumidores que para ello Razón anuncia que tiene intención de presentar “hoy una solicitud de acceso al canal RAI con el objetivo de obtener todos los datos relativos a las votaciones de San Remo 2024: las expresadas por los miembros individuales de la sala de prensa y los jurados de radio; los votos válidos. recopilados a través de la transmisión televisiva; los que fueron invalidados y el motivo de ello, y los datos relativos a los votos emitidos. La audiencia es desde su domicilio y no fueron recogidos por el sistema por problemas técnicos”.

La asociación también solicita que “Agcom” y “Memet” “intervengan para garantizar la total transparencia en beneficio de los usuarios y para verificar la validez de todos los procesos de votación durante el partido final”.

Asutenti también pide aclaraciones a Rai y propone cambiar el sistema de votación de los artistas competidores a partir del próximo año abriendo una mesa especial con las asociaciones de consumidores a tal efecto. “De muchas partes llegan noticias sobre daños causados ​​por la grabación televisiva de la final de San Remo – explica el presidente Gabriel Meloso – hay muchos usuarios que han intentado votar por los cantantes participantes pero no saben si su voto fue exitoso o no, y muchos no encuentran la reducción de 0,50 euros que se gasta en el voto enviado por mensaje de texto, y en este sentido hoy pedimos al dictamen que aporte todas las aclaraciones necesarias, para entender si hay votos que el sistema y su entidad no cobró”.

“Sin entrar en el fondo de la polémica que animó las etapas previas a la votación final en la sala de prensa, lo cierto es que cada año la emisión de San Remo TV, así como las utilizadas por otros programas de televisión muy seguidos por el público , es el centro de polémicas y protestas: Por eso proponemos a Rai abrir una mesa de debate con las asociaciones de consumidores, con el objetivo de estudiar, a partir de la próxima edición del festival, nuevos sistemas de votación alternativos para la retransmisión televisiva que sean más justos. y más capaces de garantizar una mayor transparencia al público”, concluye Meloso.